Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης στο ζήτημα του Ιράν, την ώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, με έναν μεγάλο όγκο πλοίων και στρατιωτών να συγκεντρώνονται στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, δεν απέκλεισε εντελώς τη δυνατότητα πολεμικής σύγκρουσης.

Σε δηλώσεις του το Σάββατο, ενώ ήταν σε πτήση προς τη Φλόριντα, ο Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν διαπραγματεύεται σοβαρά και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία που θα είναι αποδεκτή από όλες τις πλευρές.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν έχει πάρει την τελική του απόφαση για το Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν μπορεί να δώσει μια τέτοια απάντηση αυτή τη στιγμή.

Ωστόσο, παρά την ελπίδα του για διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ δεν απέκλεισε την πιθανότητα πολεμικής σύγκρουσης, αν και μετρίασε τις δηλώσεις του σε σχέση με το παρελθόν: «Έχουμε μεγάλα, ισχυρά πλοία που κατευθύνονται προς τα εκεί. Ελπίζω να διαπραγματευτούν κάτι που θα είναι αποδεκτό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε μια άλλη ερώτηση για τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος υποστήριξε ότι μια αποχώρηση της επίθεσης από τις ΗΠΑ θα ενθάρρυνε το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Κάποιοι το πιστεύουν αυτό και άλλοι όχι. Αν μπορείτε να καταλήξετε σε μια ικανοποιητική συμφωνία χωρίς πυρηνικά όπλα, τότε πρέπει να το κάνετε. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν, αλλά μας μιλάνε, μας μιλάνε σοβαρά».