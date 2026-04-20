Η απόφαση να μην επιτραπεί η εισαγωγή του air fryer στο Ηνωμένο Βασίλειο πάρθηκε για τον κίνδυνο υπερθέρμανσης, βραχυκυκλώματος ή ακόμη και έκρηξης, καθιστώντας τη χρήση της συσκευής επικίνδυνη.

Στην απόρριψη εισαγωγής γνωστής φριτέζας αέρος (air fryer) προχώρησαν οι αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από διαπίστωση σοβαρών προβλημάτων ασφάλειας που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση των Αρχών, το μοντέλο Silver Crest Air Fryer JD989A κρίθηκε ότι παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς, λόγω ελαττωμάτων στην κατασκευή του καλωδίου και της ασφάλειας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι η ασφάλεια του βύσματος δεν περιέχει το απαραίτητο κοκκώδες υλικό, που διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία σε περίπτωση βλάβης, τα μεταλλικά άκρα της ασφάλειας είναι μικρότερα από τα επιτρεπόμενα όρια ενώ και ο ακροδέκτης φάσης δεν πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου BS 1363.

Οι ελλείψεις αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο υπερθέρμανσης, βραχυκυκλώματος ή ακόμη και έκρηξης, καθιστώντας τη χρήση της συσκευής επικίνδυνη. Ως αποτέλεσμα, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε άμεσο μπλόκο της εισαγωγής στα σύνορα, ώστε το προϊόν να μην κυκλοφορήσει στην αγορά. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η συσκευή δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας για ηλεκτρικό εξοπλισμό.

