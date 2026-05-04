Από τον Ντόναλντ Τραμπ ως τον Τιμ Γκαν και την Τίνα Φέι το Met Gala είναι επίδειξη πλούτου για ορισμένους μάλλον φίλους της Άννα Γουίντουρ.

Η πρώτη Δευτέρα του Μαΐου είναι η μέρα που το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης γεμίζει λάμψη για το ετήσιο Met Gala. Ωστόσο υπάρχουν ηχηρά ονόματα της παγκόσμιας πολιτικής και καλλιτεχνικής σκηνής που το έχουν αποκηρύξει και έχουν ορκιστεί ότι δεν θα ξαναβρεθούν ποτέ ξανά σε εκείνο το κόκκινο χαλί.

Το τελευταίο μέλος της λίστας των ανθρώπων που έχουν κατήγγειλε το Met Gala είναι ο μοναδικός εγγονός του Τζον Φ. Κένεντι και της Τζάκι Κένεντι Ωνάση, ο Τζακ Σλόσμπεργκ. Το 2025, είπε ότι λατρεύει την εκδήλωση και έχει περάσει υπέροχα παρευρισκόμενος στο παρελθόν, αλλά δεν σχεδίαζε να ξαναπάει όσο η χώρα και ο κόσμος γενικότερα βρίσκεται σε αναταραχή. «Απλώς δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ένα τέτοιο πάρτι», είπε ο Τζακ Σλόσμπεργκ σε ένα βίντεο στο Instagram που έκτοτε έχει διαγραφεί.

Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το μοναδικό πρόσωπο που του έχει απαγορευτεί επίσημα η είσοδος στο Met Gala. Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της το 2017 στο The Late Late Show με τον James Corden, η παρουσιάστρια της βραδιάς, η Άννα Γουίντουρ ρωτήθηκε ποιον δεν θα καλούσε ποτέ ξανά στην εκδήλωση.

Χωρίς δισταγμό, εκείνη απάντησε «Ντόναλντ Τραμπ».

Τίνα Φέι

Η Τίνα Φέι δεν πρόκειται να ξαναβρεθεί στην λαμπερή εκδήλωση ενώ την έχει χαρακτηρίσει ήδη από το 2015 «παρέλαση ηλιθίων».

«Είχα πάει και έσυρα και τον άντρα μου μαζί μου, κάτι για το οποίο ακόμα την πληρώνω» είπε η ηθοποιός. «Είναι οι πάντες εκεί, οι πάντες, Αν είχες ένα εκατομμύριο χέρια, όλοι όσοι θα μπορούσες να χτυπήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι εκεί» Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα ξαναπάω» είπε.

Τζακ Σλόσμπεργκ

Ο εγγονός της Τζάκι Ο και του του JFK όπως και ο παππούς του είναι υπέρμαχος της κοινωνικής δικαιοσύνης και το 2025 αποφάσισε να μποϊκοτάρει το Met Gala.

«Είμαι ο Τζακ. Μου αρέσουν τα πάρτι και έχω βρεθεί στο Met Gala στο παρελθόν» είπε σε βίντεο στο TikTok. «Πέρασα υπέροχα, Αλλά φέτος, με τόσα να συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας, δεν μπορώ να παραβρεθώ στο Met Gala με καθαρή συνείδηση».

Ζέιν Μάλικ

Ο Ζέιν Μάλικ βρέθηκε στο Met Gala το 2016, τότε με την πρώην σύντροφό του, Τζίτζι Χαντίντ.

Ωστόσο, ο τραγουδιστής αργότερα δήλωσε πως δεν πρόκειται να παραστεί ξανά καθώς είναι μία «άσκοπη επίδειξη διασημότητας». Σε συνέντευξή του στο GQ, το 2018, ο Μάλικ δήλωσε πως «Τώρα πλέον δεν είναι κάτι στο οποίο θα ξαναπήγαινα. Προτιμώ να καθίσω στο σπίτι μου, να κάνω κάτι παραγωγικό παρά να ντύνομαι με πραγματικά πανάκριβα ρούχα για να φωτογραφίζομαι στο κόκκινο χαλί. Για να κάνω μόνο το αυτάρεσκο «Κοιτάξτε με, είμαι φανταστικός, στο κόκκινο χαλί. Δεν είμαι αυτό το άτομο».

Τιμ Γκαν

Ούτε ο μετρ της μόδας, Τιμ Γκαν θα βρεθεί ξανά στη μεγάλη γιορτή του Μet Gala. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο παρελθόν, το 2016 έχει ακυρωθεί πρόσκλησή του λόγω της διαμάχης του με την Αννα Γουίντουρ.

«Με ρώτησαν ποιο είναι εκείνο που δεν ξεχνώ ποτέ από τον χώρο της μόδας τόσα χρόνια, και απάντησα αυτό είναι εύκολο. Αυτό που δεν ξεχνώ ποτέ είναι να παρακολουθώ την Άννα Γουίντουρ, να την κατεβάζουν πέντε ορόφους κάτω, δύο μεγαλόσωμοι, ογκώδεις σωματοφύλακες». Έκτοτε κατά τον Τιμ Γκαν είναι σε «ανοιχτό πόλεμο» με την Γουίντουρ.

Έιμι Σούμερ

Όπως και ο Ζέιν Μάλικ, έτσι και η Έιμι Σούμερ έχει από το Met Gala λόγω της άσκοπης εξτραβαγκάνζας του.

Σε συνέντευξή της το 2016 η κωμικός είπε πως «Είναι άνθρωποι που φαίνεται πως κάνουν μία συζήτηση. Δεν μου αρέσει αυτή η φάρσα. Ντυνόμαστε σαν γαμ@@νοι μαλ@@κες. Δεν μου αρέσει. Δεν έχω κανέναν ενδιαφέρον για τη μόδα. Δεν με νοιάζει». Ωστόσο η Σούμερ, παρά τα όσα δήλωσε ξαναπήγε στο event και το 2017 και το 2022.

Ντέμι Λοβάτο

Το 2018, η Ντέμι Λοβάτο είπε ότι η εμπειρία της στο Met Gala του 2016 ήταν τόσο καλή που την έκανε να θέλει να υποκύψει ξανά σε πειρασμούς.

Σε συνέντευξή της στο Billboard, η Λοβάτο είπε πως αμέσως μετά το event επέστρεψε ξανά στους Ανώνυμους Αλκοολικούς.

«Θυμάμαι να αισθάνομαι τόσο άβολα που ήθελα να πιω» είπε η τραγουδίστρια και τόνισε ότι είχε μία διαμάχη με μία διασημότητα και αισθάνθηκε πως η βραδιά ήταν απλά υπόθεση «κλίκας».

«Άλλαξα ρούχα, αλλά φορούσα ακόμα τα διαμάντια μου, διαμάντια αξίας εκατομμυρίων δολαρίων σε μια συνάντηση των Ανώνυμων Αλκοολικών», συνέχισε η Λοβάτο. «Και ταυτίστηκα περισσότερο με τους άστεγους σε εκείνη τη συνάντηση που αντιμετώπιζαν τις ίδιες προσωπικές μάχες, που αντιμετωπίζω κι εγώ παρά με τους ανθρώπους στο Met Gala». Επέστρεψε, ωστόσο, στην εκδήλωση το 2024.

Με πληροφορίες του People





