Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν ένα προϊόν μακιγιάζ πρέπει να καταλήξει στα σκουπίδια.

Μια ματιά στο ντουλάπι ή το νεσεσέρ με τα προϊόντα μακιγιάζ μπορεί να μας εκπλήξει. Ανάμεσα στα καλλυντικά που χρησιμοποιούμε κάθε ημέρα, ενδεχομένως με μηχανικές κινήσεις, είναι πολύ πιθανό να «κρύβονται» ληγμένα προϊόντα, τα οποία μπορεί να γίνουν εστία βακτηρίων.

Δεν αρκεί να κοιτάξουμε την ημερομηνία λήξης, αλλά και να θυμόμαστε πότε ανοίξαμε έκαστο προϊόν, καθώς το κάθε ένα έχει το δικό του χρόνο ζωής. Το επίπεδο κινδύνου ενός προϊόντος εξαρτάται από την υφή του και από το σημείο εφαρμογής του, επισημαίνει η Αμρίν Μπασίρ, λέκτορας Βιοϊατρικής στο πανεπιστήμιο Άστον, που έχει μελετήσει τις βακτηριακές λοιμώξεις από προϊόντα μακιγιάζ.

Η «επικίνδυνη περιοχή» των ματιών

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα μάτια είναι η πιο ευαίσθητη περιοχή του προσώπου μας. Σε αντίθεση με τα μάγουλα ή το μέτωπο, δεν έχουν ισχυρό επιδερμικό φραγμό, οπότε τα βακτήρια μπορεί να μεταφερθούν στα μάτια, αναφέρει η Μπασίρ. Το βουρτσάκι της μάσκαρα είναι ένα «μοναδικά αποτελεσματικό “όχημα” για μόλυνση», τονίζει. Κάθε φορά που το χρησιμοποιούμε, το βουρτσάκι συγκεντρώνει βακτήρια από τις βλεφαρίδες, τα οποία σφραγίζουμε στη συνέχεια σε ένα σκοτεινό, υγρό περιβάλλον, για να αναπτυχθούν. Κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε επιπεφυκίτιδα ή άλλες πιο σοβαρές λοιμώξεις.

Για αυτό, θα πρέπει να αντικαθιστούμε κάθε τρεις μήνες όποιο προϊόν αγγίζει το εσωτερικό του βλεφάρου, προειδοποιεί η οπτομέτρης Σοφία Βισάντζι. Αυτό πρέπει να το τηρούμε ακόμα κι αν η ημερομηνία λήξης μας «λέει» ότι μπορούμε να περιμένουμε έξι μήνες.

Ένας τρόπος να μην ξεχαστούμε, αλλά και να μην πετάμε προϊόν, είναι να χρησιμοποιούμε συσκευασίες ταξιδιού. Πιθανότατα θα έχουμε τελειώσει το προϊόν, προτού έρθει η ώρα να το αντικαταστήσουμε.

Προσοχή με υγρά προϊόντα, κρέμες και balms

Τα βακτήρια και οι μύκητες χρειάζονται υγρασία για να πολλαπλασιαστούν. Οπότε, είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος να αλλοιωθούν τα προϊόντα που περιέχουν πολύ νερό- όπως υγρά foundation, ρουζ ή σκιές σε κρεμώδη μορφή και concealer- εξηγεί η Μπασίρ.

Τέτοια προϊόντα πρέπει να τα πετάμε έπειτα από 6-12 μήνες μετά το άνοιγμα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για καλλυντικά που είναι σε βαζάκια (και όχι σε συσκευασίες με αντλία), επειδή κάθε φορά που χρησιμοποιούμε τα δάχτυλά μας για να πάρουμε προϊόν, εισάγουμε βακτήρια του δέρματος. Αν δεν θυμόμαστε πότε ανοίξαμε το υγρό foundation, μπορούμε να το ελέγξουμε με τον εξής τρόπο: ανακινούμε το σωληνάριο και αν οι στρώσεις του υγρού διαχωριστούν γρήγορα, είναι ώρα να το πετάξουμε.

Οι συνέπειες ενός ληγμένου προϊόντος εξαρτώνται από τον τύπο του δέρματός μας. Το δέρμα με τάση ακμής είναι πιο ευάλωτο, καθώς τα βακτήρια μπορεί να αυξήσουν τα σπυράκια και να προκαλέσουν μολύνσεις στους πόρους. Το ξηρό ή το ευαίσθητο δέρμα είναι πιο πιθανό να ξεφλουδίσει, ή να νιώσουμε τσούξιμο ή κάψιμο. Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα για τα χείλη, η μεγαλύτερη ανησυχία είναι μια πιθανή γαστρίτιδα, εάν το προϊόν έχει συγκεντρώσει βακτήρια με την πάροδο του χρόνου, κάτι που ισχύει ιδιαίτερα για τα κραγιόν σε υγρή μορφή.

Από την άλλη, τα προϊόντα σε μορφή πούδρας ή τα κραγιόν stick αντέχουν 12-24 μήνες. Μπορεί να αλλοιωθούν- για παράδειγμα τα προϊόντα σε πούδρα να σκληρύνουν ή το χρώμα τους να είναι λιγότερο έντονο και τα κραγιόν να μυρίσουν ή να ξεραθούν- αλλά δεν ενέχουν μεγάλο κίνδυνο.

Το τεστ της μύτης

Επειδή είναι πολύ πιθανό να μην θυμόμαστε πότε ανοίξαμε ένα προϊόν, υπάρχει το απλό τεστ της μύτης. Σύμφωνα με την Μπασίρ, όταν τα προϊόντα σε υγρή ή κρεμώδη μορφή και τα balms αρχίζουν να μυρίζουν σαν παλιές κηρομπογιές ή ξίδι, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο σημάδι ότι πρέπει να τα πετάξουμε. Δεν πρέπει να δείχνουμε κανένα δισταγμό με προϊόντα που αγγίζουν το εσωτερικό του βλεφάρου. Και για όλα τα άλλα, όταν έχει αλλάξει η απόχρωση ή η υφή τους, ή προκαλούν τσούξιμο, τότε η θέση τους είναι στα σκουπίδια.

Πηγή: Wirecutter