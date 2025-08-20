Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Χίος: Κλιμάκωση αντιδράσεων για την εξόρυξη αντιμονίου

Χίος: Κλιμάκωση αντιδράσεων για την εξόρυξη αντιμονίου Φωτογραφία: ERT
Η απόφαησ για εξόρυξη αντιμονίου στην Χίο εκκρεμεί στο ΣτΕ.

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις κατά του διαγωνισμού για την εξόρυξη αντιμονίου στη Βόρεια Χίο, μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού που έκαναν στάχτη χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων στην περιοχή όπου σχεδιάζονται οι εξορυκτικές δραστηριότητες. Η οριστική διακοπή του σχετικού διαγωνισμού ζητείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενώ το θέμα εκκρεμεί και στο ΣτΕ όπου έχουν προσφύγει κάτοικοι της Χίου.

Οι ανυπολόγιστες καταστροφές που υπέστη η Χίος από τις δύο φωτιές του καλοκαιριού, επαναφέρουν επιτακτικά το θέμα της σχεδιαζόμενης εξόρυξης αντιμονίου, η οποία συναντά τις έντονες αντιδράσεις περιβαλλοντικών φορέων και κατοίκων για τις εφιαλτικές, όπως καταγγέλλουν, περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχει στο νησί.

Δύο φορές κάηκε φέτος η περιοχή που προορίζεται για την εξόρυξη αντιμονίου

Οκτώ μήνες μετά την απόφαση της υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την εξόρυξη και την εκμετάλλευση αντιμονίου στη Βόρεια Χίο, οι φωνές διαμαρτυρίας πυκνώνουν, ζητώντας να απομακρυνθεί κάθε σκέψη περί εξορυκτικών δραστηριοτήτων που θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τις ήδη «πληγωμένες» δύο φορά από την πύρινη λαίλαπα χιλιάδες στρέμματα δασικών και αγροτοδασικών εκτάσεων.

Αίτηση για την οριστική διακοπή του διαγωνισμού

Το γεγονός μάλιστα πως η περιοχή αυτή κάηκε και στις δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νησί, στις 23 Ιουνίου και στις 12 Αυγούστου, επισημαίνεται στην αίτηση που κατέθεσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Πάνος Λαζαράτος, ζητώντας όχι μόνο την κήρυξή της ως αναδασωτέας αλλά και την ανάκληση της απόφασης για την προκήρυξη του διαγωνισμού με σκοπό την οριστική διακοπή του.

Στην αίτηση επισημαίνεται πως οποιαδήποτε εξορυκτική δραστηριότητα στην περιοχή, απαγορεύεται από τις διατάξεις του Συντάγματος. «Εκτός των προφανών παρανομιών που προβάλλονται στα ανωτέρω δικόγραφα, κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο 2025 σημειώθηκαν δύο πυρκαγιές στην αφορώσα την προβαλλόμενη προκήρυξη περιοχή της Αμανής Χίου: η πρώτη «σημειακή» στις 23 Ιουνίου και ενώ μαίνονταν σημαντική πυρκαγιά πέριξ της πόλης της Χίου και στα κεντρικά της νήσου και η δεύτερη από τις 12 Αυγούστου με πολυήμερη διάρκεια, εντός της περιοχής ενδιαφέροντος της προκηρύξεως, με αποτέλεσμα την καταστροφή τεράστιας δασικής και μη εκτάσεως της νήσου και ειδικώς της περιοχής αυτής. Συνεπώς, το περιβάλλον και η φέρουσα ικανότητα της νήσου υπέστησαν τεράστια επιβάρυνση, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε περαιτέρω επιβαρυντική δραστηριότητα, πολλώ δε μάλλον η πραγματοποίηση μεγάλης κλίμακας εξορυκτικών δραστηριοτήτων να μην είναι βιώσιμη και ως εκ τούτου να αντίκειται στο άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος.

Αλλά και περαιτέρω, είναι ευθέως, αμέσως και επιτακτικώς εφαρμοστέα τα άρθρα 117 παρ. 3 του Συντάγματος και 38 και 45 του ν. 998/1979, σύμφωνα με τα οποία αφενός μεν είναι υποχρεωτική η κήρυξη των κατεστραμμένων από πυρκαγιά δασών και δασικών εκτάσεων ως αναδασωτέων, αφετέρου δε είναι απαγορευμένη η διάθεσή τους για άλλο προορισμό. Η εν λόγω συνταγματική απαγόρευση ερμηνεύεται από τη νομολογία στενότατα και δεν υφίσταται εξαίρεση από αυτή για την πραγματοποίηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων».

Εν αναμονή της απόφασης του ΣτΕ

Να σημειωθεί πως εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η κρίσιμη απόφαση για τον επίμαχο διαγωνισμό η οποία αναμένεται να εκδοθεί το επόμενο διάστημα, μετά την αίτηση που έχει κατατεθεί για τον επίμαχο διαγωνισμό. Στην αίτηση ακύρωσης σημειώνεται πως πρόκειται για διαγωνισμό ενός τοξικού ορυκτού, όπως είναι το αντιμόνιο, χωρίς καν μελέτη ή προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στο οικοσύστημα, πλήττοντας παράλληλα τη γεωργική, κτηνοτροφική και επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται στην περιοχή.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Eurostat: «Μαύρη» πρωτιά για την Ελλάδα – 1 στους 5 δε μπορεί να πληρώσει ιατρικές εξετάσεις και θεραπεία

Eurostat: «Μαύρη» πρωτιά για την Ελλάδα – 1 στους 5 δε μπορεί να πληρώσει ιατρικές εξετάσεις και θεραπεία

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Έρχεται νέο voucher διακοπών για τη Χίο

Έρχεται νέο voucher διακοπών για τη Χίο

Οικονομία
Χίος: Άγρια επίθεση 33χρονου στην πρώην σύντροφό του - Νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κατάγματα

Χίος: Άγρια επίθεση 33χρονου στην πρώην σύντροφό του - Νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κατάγματα

Ελλάδα
Συνεχίζονται οι αυτοψίες μετά τη φωτιά στη Χίο με τη χρήση της εφαρμογής Digispect

Συνεχίζονται οι αυτοψίες μετά τη φωτιά στη Χίο με τη χρήση της εφαρμογής Digispect

Ελλάδα
Χίος: Καταστράφηκαν περισσότερα από 69.000 στρέμματα στις φωτιές

Χίος: Καταστράφηκαν περισσότερα από 69.000 στρέμματα στις φωτιές

Ελλάδα

NETWORK

Eurostat: «Μαύρη» πρωτιά για την Ελλάδα – 1 στους 5 δε μπορεί να πληρώσει ιατρικές εξετάσεις και θεραπεία

Eurostat: «Μαύρη» πρωτιά για την Ελλάδα – 1 στους 5 δε μπορεί να πληρώσει ιατρικές εξετάσεις και θεραπεία

healthstat.gr
Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

ienergeia.gr
Τι είναι οι «θαυματουργές» δίαιτες - Και πότε πρέπει να τις αποφεύγετε

Τι είναι οι «θαυματουργές» δίαιτες - Και πότε πρέπει να τις αποφεύγετε

healthstat.gr
Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

ienergeia.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

ienergeia.gr
ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

healthstat.gr
Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

ienergeia.gr
Βρέθηκε ραδιενέργεια σε κατεψυγμένες γαρίδες – Ανάκληση προϊόντων σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ

Βρέθηκε ραδιενέργεια σε κατεψυγμένες γαρίδες – Ανάκληση προϊόντων σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ

healthstat.gr