Χίος: Κλιμάκωση αντιδράσεων για την εξόρυξη αντιμονίου

Η απόφαησ για εξόρυξη αντιμονίου στην Χίο εκκρεμεί στο ΣτΕ.

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις κατά του διαγωνισμού για την εξόρυξη αντιμονίου στη Βόρεια Χίο, μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού που έκαναν στάχτη χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων στην περιοχή όπου σχεδιάζονται οι εξορυκτικές δραστηριότητες. Η οριστική διακοπή του σχετικού διαγωνισμού ζητείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενώ το θέμα εκκρεμεί και στο ΣτΕ όπου έχουν προσφύγει κάτοικοι της Χίου.



Οι ανυπολόγιστες καταστροφές που υπέστη η Χίος από τις δύο φωτιές του καλοκαιριού, επαναφέρουν επιτακτικά το θέμα της σχεδιαζόμενης εξόρυξης αντιμονίου, η οποία συναντά τις έντονες αντιδράσεις περιβαλλοντικών φορέων και κατοίκων για τις εφιαλτικές, όπως καταγγέλλουν, περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχει στο νησί.

Δύο φορές κάηκε φέτος η περιοχή που προορίζεται για την εξόρυξη αντιμονίου



Οκτώ μήνες μετά την απόφαση της υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την εξόρυξη και την εκμετάλλευση αντιμονίου στη Βόρεια Χίο, οι φωνές διαμαρτυρίας πυκνώνουν, ζητώντας να απομακρυνθεί κάθε σκέψη περί εξορυκτικών δραστηριοτήτων που θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τις ήδη «πληγωμένες» δύο φορά από την πύρινη λαίλαπα χιλιάδες στρέμματα δασικών και αγροτοδασικών εκτάσεων.

Αίτηση για την οριστική διακοπή του διαγωνισμού

Το γεγονός μάλιστα πως η περιοχή αυτή κάηκε και στις δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νησί, στις 23 Ιουνίου και στις 12 Αυγούστου, επισημαίνεται στην αίτηση που κατέθεσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Πάνος Λαζαράτος, ζητώντας όχι μόνο την κήρυξή της ως αναδασωτέας αλλά και την ανάκληση της απόφασης για την προκήρυξη του διαγωνισμού με σκοπό την οριστική διακοπή του.

Στην αίτηση επισημαίνεται πως οποιαδήποτε εξορυκτική δραστηριότητα στην περιοχή, απαγορεύεται από τις διατάξεις του Συντάγματος. «Εκτός των προφανών παρανομιών που προβάλλονται στα ανωτέρω δικόγραφα, κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο 2025 σημειώθηκαν δύο πυρκαγιές στην αφορώσα την προβαλλόμενη προκήρυξη περιοχή της Αμανής Χίου: η πρώτη «σημειακή» στις 23 Ιουνίου και ενώ μαίνονταν σημαντική πυρκαγιά πέριξ της πόλης της Χίου και στα κεντρικά της νήσου και η δεύτερη από τις 12 Αυγούστου με πολυήμερη διάρκεια, εντός της περιοχής ενδιαφέροντος της προκηρύξεως, με αποτέλεσμα την καταστροφή τεράστιας δασικής και μη εκτάσεως της νήσου και ειδικώς της περιοχής αυτής. Συνεπώς, το περιβάλλον και η φέρουσα ικανότητα της νήσου υπέστησαν τεράστια επιβάρυνση, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε περαιτέρω επιβαρυντική δραστηριότητα, πολλώ δε μάλλον η πραγματοποίηση μεγάλης κλίμακας εξορυκτικών δραστηριοτήτων να μην είναι βιώσιμη και ως εκ τούτου να αντίκειται στο άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος.

Αλλά και περαιτέρω, είναι ευθέως, αμέσως και επιτακτικώς εφαρμοστέα τα άρθρα 117 παρ. 3 του Συντάγματος και 38 και 45 του ν. 998/1979, σύμφωνα με τα οποία αφενός μεν είναι υποχρεωτική η κήρυξη των κατεστραμμένων από πυρκαγιά δασών και δασικών εκτάσεων ως αναδασωτέων, αφετέρου δε είναι απαγορευμένη η διάθεσή τους για άλλο προορισμό. Η εν λόγω συνταγματική απαγόρευση ερμηνεύεται από τη νομολογία στενότατα και δεν υφίσταται εξαίρεση από αυτή για την πραγματοποίηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων».

Εν αναμονή της απόφασης του ΣτΕ

Να σημειωθεί πως εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η κρίσιμη απόφαση για τον επίμαχο διαγωνισμό η οποία αναμένεται να εκδοθεί το επόμενο διάστημα, μετά την αίτηση που έχει κατατεθεί για τον επίμαχο διαγωνισμό. Στην αίτηση ακύρωσης σημειώνεται πως πρόκειται για διαγωνισμό ενός τοξικού ορυκτού, όπως είναι το αντιμόνιο, χωρίς καν μελέτη ή προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στο οικοσύστημα, πλήττοντας παράλληλα τη γεωργική, κτηνοτροφική και επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται στην περιοχή.