Οι ΗΠΑ εξασφαλίζουν τιμές περίπου 30% υψηλότερες για το αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε σύγκριση με εκείνες που ίσχυαν πριν από τη σύλληψη του πρώην προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, λίγο μετά από όταν η Ουάσιγκτον ολοκλήρωσε την πρώτη πώληση βενεζουελανικού πετρελαίου, αξίας περίπου 500 εκατ. δολαρίων, με περαιτέρω πωλήσεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

«Πετυχαίνουμε περίπου 30% υψηλότερη πραγματοποιηθείσα τιμή όταν πουλάμε το ίδιο βαρέλι πετρελαίου σε σχέση με την τιμή που είχε πωληθεί πριν από τρεις εβδομάδες», ανέφερε ο Ράιτ σε εκδήλωση της U.S. Energy Association, χωρίς να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία τιμών. Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή, ενώ οι πωλήσεις αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη σύλληψη του Μαδούρο νωρίτερα αυτόν τον μήνα από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις, σε επιχείρηση που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, στόχευε στην αποκατάσταση της πολιτικής σταθερότητας στη χώρα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει μεταξύ 30 και 50 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου που τελούσαν υπό αμερικανικές κυρώσεις, τα οποία θα διατεθούν στην αγορά στις τρέχουσες τιμές. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, τα έσοδα θα τελούν υπό τον έλεγχό του ώστε να διασφαλιστεί ότι θα ωφελήσουν τόσο τη Βενεζουέλα όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό το πακέτο πετρελαίου θεωρείται μόνο η πρώτη φάση, καθώς το υπουργείο Ενέργειας έχει ξεκαθαρίσει ότι οι πωλήσεις βενεζουελανικού πετρελαίου θα συνεχιστούν επ’ αόριστον. Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα αργού πετρελαίου παγκοσμίως, ύψους περίπου 303 δισ. βαρελιών, ωστόσο χρόνια υποεπένδυσης έχουν οδηγήσει τον ενεργειακό της τομέα σε παρακμή, με την παραγωγή να έχει περιοριστεί σήμερα περίπου στα 800.000 βαρέλια ημερησίως, από κορύφωση 3,5 εκατ. βαρελιών τη δεκαετία του 1990.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι πετρελαϊκές εταιρείες προτίθενται να επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια για την ανασυγκρότηση του ενεργειακού τομέα της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν ασφάλεια ώστε οι επενδυτές να αποκομίσουν ισχυρές αποδόσεις.

Σε πρόσφατη συνάντηση στον Λευκό Οίκο με στελέχη μεγάλων ενεργειακών ομίλων, ο διευθύνων σύμβουλος της Exxon, Ντάρεν Γουντς, χαρακτήρισε τη βενεζουελανική αγορά «μη επενδύσιμη» στη σημερινή της κατάσταση, υπενθυμίζοντας ότι το Καράκας είχε κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία εταιρειών το 2007 και εξακολουθεί να οφείλει δισεκατομμύρια δολάρια από διαιτητικές αποφάσεις.

Οι εξελίξεις λαμβάνουν χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου αντιμετωπίζουν πλεόνασμα προσφοράς, γεγονός που έχει πιέσει τις τιμές το τελευταίο έτος. Την Πέμπτη το βράδυ, το Μπρεντ κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά στα 63,85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI διαμορφώθηκε στα 59,31 δολάρια, μετά από έντονες απώλειες νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Αναλυτές σημειώνουν ότι το πρόβλημα της βενεζουελανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας δεν είναι πρωτίστως τεχνικό ή εμπορικό, αλλά βαθιά πολιτικό. Όπως επισημαίνουν, χωρίς μακροπρόθεσμη πολιτική σταθερότητα και συνέχεια, οι επενδύσεις αναμένεται να παραμείνουν περιορισμένες και επιφυλακτικές.