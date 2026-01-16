«Είναι μια αναγνώριση της απαράμιλλης δέσμευσής του στην ελευθερία μας» είπε η Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε σήμερα ότι, κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Ντόναλντ Τραμπ, πρόσφερε στον πρόεδρο των ΗΠΑ το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε τον Δεκέμβριο.

«Πρόσφερα στον πρόεδρο των ΗΠΑ το μετάλιο, το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης», είπε η Ματσάδο, προτού αναφερθεί στην ιστορία που αφηγήθηκε στον Τραμπ με πρωταγωνιστή τον Σιμόν Μπολίβαρ, ο οποίος ηγήθηκε των κινημάτων ανεξαρτησίας στη Λατινική Αμερική.

{https://www.youtube.com/shorts/qSRmIDjSzg0}

«Του είπα πως πριν από 200 χρόνια ο στρατηγός Λαφαγιέτ έδωσε στον Σιμόν Μπολίβαρ ένα μετάλλιο με τη μορφή του Τζορτζ Ουάσινγκτον. Έκτοτε, ο Μπολίβαρ κράτησε το μετάλλιο για το υπόλοιπο της ζωής του», είπε η Ματσάδο και συνέχισε λέγοντας: «Διακόσια χρόνια αργότερα, ο λαός του Μπολίβαρ δίνει στον κληρονόμο του Ουάσινγκτον ένα μετάλλιο, στην προκειμένη περίπτωση το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης, ως αναγνώριση της απαράμιλλης δέσμευσής του στην ελευθερία μας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Ματσάδο απέφυγε ωστόσο να διευκρινίσει στους δημοσιογράφους εάν ο αμερικανός πρόεδρος αποδέχθηκε την προσφορά της.

Το Νόμπελ Ειρήνης αποτελούσε διακαή πόθο του Ντόναλντ Τραμπ και η Ματσάδο του το αφιέρωσε όταν της απονεμήθηκε πέρυσι. Ωστόσο η νορβηγική επιτροπή των Νόμπελ κατέστησε σαφές μέσω ανακοίνωσης πως το βραβείο «δεν μπορεί να ανακληθεί, να μοιραστεί ή να μεταβιβαστεί σε άλλους».

Μέχρι στιγμής ο Λευκός Οίκος δεν έχει κάποια ανακοίνωση ή σχόλιο για τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας.

{https://www.youtube.com/watch?v=frzm758P4H8}

Στο briefing, που ήταν σε εξέλιξη την ώρα που ξεκινούσε η συνάντηση, η Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε ότι δεν έχει αλλάξει η άποψη του Ντόναλντ Τραμπ πως η Μαρία Ματσάδο θα δυσκολευόταν να κυβερνήσει, λόγω έλλειψης υποστήριξης στη Βενεζουέλα.

«Πιστεύω ότι η αξιολόγηση του προέδρου είναι ρεαλιστική από αυτά που διάβαζε και άκουγε από τους συμβούλους του και την ομάδα εθνικής ασφάλειας. Αυτή τη στιγμή, η άποψή του για το ζήτημα δεν έχει αλλάξει», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκο.

Όταν ρωτήθηκε τι θα έπρεπε να πει η Ματσάδο στον Τραμπ, προκειμένου να συμφωνήσει σε ένα χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή εκλογών στη Βενεζουέλα, η Λέβιτ απάντησε: «Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να ακούσει κάτι από την κ. Ματσάδο. Είναι μια συνάντηση που ο πρόεδρος ήταν πρόθυμος να κάνει… να συναντήσει την κ. Ματσάδο από κοντά και απλά να κάνουν μια ειλικρινή και θετική συζήτηση για τα όσα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα».

Φωτογραφίες: AP