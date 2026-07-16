Απροσπέλαστοι είναι αρκετοί δρόμοι στο δυτικό Χόλιγουντ μετά την πρωτοφανή ζημιά.

Πλημμύρισε το δυτικό Χόλιγουντ καθώς έσπασε κεντρικός αγωγός ύδρευσης. Οι εικόνες από την περιοχή είναι πρωτόγνωρες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε πως η ζημιά στον αγωγό ύδρευσης ξεκίνησε γύρω στις 3:55 π.μ. Αποτέλεσμα ήταν αρκετοί δρόμοι στο δυτικό Χόλιγουντ να πλημμυρίσουν με ορμητικά νερά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες τη ζημιά εντοπίζεται κατά τα πρώτα στοιχεία στη Sunset Boulevard.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια της ζημιάς παραμένουν ασαφείς αλλά βίντεο από τα αμερικανικά δίκτυα απεικονίζουν τις εκτεταμένες ζημιές.

{https://x.com/metrolaalerts/status/2077737700530999579}

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«Τα συνεργεία ύδρευσης βρίσκονται επί τόπου για να κλείσουν προσεκτικά και μεθοδικά τις βαλβίδες μεγάλης διαμέτρου που βρίσκονται υπόγεια, ώστε να διακοπεί η παροχή νερού και να αξιολογηθεί και να επισκευαστεί η ζημιά. Λόγω του συστήματος νερού υψηλής πίεσης, τα συνεργεία μας πρέπει να περιστρέφουν τις βαλβίδες αργά και προσεκτικά για να αποφύγουν την πρόκληση περαιτέρω ζημιών] ανέφερε σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική υπηρεσία του Λος Άντζελες.

Εικόνες από το πλημμυρισμένο Χόλιγουντ

{https://x.com/desni3_7/status/2077743040987635870}

{https://x.com/ABC7/status/2077737757871399383}

{https://x.com/museramos/status/2077731618396209236}

{https://x.com/FoxNews/status/2077742878109938077}

{https://x.com/jigglypuffyyyy/status/2077706992391799272}

{https://x.com/likeakyleboss/status/2077736498468933863}

{https://x.com/TheSchurThing/status/2077746365996896409}

{https://x.com/californiapost/status/2077752617644556332}