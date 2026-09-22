Σε μια εποχή όπου τα δεδομένα είναι άφθονα και τα εργαλεία ανάλυσης ολοένα πιο προσβάσιμα, η ουσιαστική διαφοροποίηση δεν προκύπτει μόνο από το τι γνωρίζουμε για τους ανθρώπους, αλλά κυρίως από το πώς κατανοούμε και ερμηνεύουμε όσα νιώθουν, επιθυμούν, φοβούνται ή επιλέγουν να μην εκφράζουν.

Σε έναν κόσμο πλουραλισμού και αβεβαιότητας, η Choose εστιάζει στους μηχανισμούς που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά: στις προσδοκίες, στις αντιφάσεις, στις ανασφάλειες, στις αξίες και στις καθημερινές στρατηγικές προσαρμογής και επιβίωσης.

Η νέα σειρά ερευνών της Choose, το Greeks Unfiltered, συνδυάζει ποσοτική έρευνα, ποιοτική ματιά και σύγχρονη, καθημερινή γλώσσα, για να μιλήσει για τους ανθρώπους όπως πραγματικά σκέφτονται, αισθάνονται, μοιράζονται και ζουν.

Το Greeks Unfiltered εξετάζει τρεις γενιές —Gen Z, Millennials και Gen X— αναγνωρίζοντας ότι η ηλικία δεν είναι απλώς ένα δημογραφικό χαρακτηριστικό, αλλά συνδέεται με διαφορετικές εμπειρίες ζωής, αφετηρίες, κώδικες και τρόπους με τους οποίους κάθε γενιά αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Ταυτόχρονα, όμως, οι γενιές αυτές μοιράζονται βασικές ανθρώπινες ανάγκες: την ανάγκη για σύνδεση, ασφάλεια, αποδοχή, ελευθερία και νόημα.

Κάθε έκδοση θα εστιάζει σε έναν διαφορετικό θεματικό άξονα και σταδιακά, οι επιμέρους έρευνες θα συνθέτουν μια ευρύτερη και συνεκτική εικόνα για τον σύγχρονο Έλληνα.

Για την Choose, η γνώση που προκύπτει από αυτή την προσέγγιση —και από την παρακολούθηση των μεταβαλλόμενων αναγκών, προσδοκιών και αξιών— τροφοδοτεί τη διαμόρφωση στρατηγικής και ενισχύει την αποτελεσματικότητα των επιλογών οργανισμών και brands ως προς το μήνυμα, το περιεχόμενο και τα κανάλια επικοινωνίας. Η σειρά Greeks Unfiltered φιλοδοξεί να αποτελέσει μια σταθερή πηγή αυτής της γνώσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η πρώτη έρευνα της σειράς, η Greeks Unfiltered_Eros, αφορά τον έρωτα και τον τρόπο με τον οποίο τον βιώνουν τρεις γενιές Ελλήνων. Πρόκειται για ένα πεδίο βαθιά προσωπικό και ταυτόχρονα μια πολυεπίπεδη εμπειρία με βιολογικές, ψυχολογικές, φιλοσοφικές και πολιτισμικές διαστάσεις.

Μέσα από την πρώτη έρευνα για τον έρωτα, η Choose φωτίζει όχι μόνο όσα οι άνθρωποι δηλώνουν για τον έρωτα, αλλά και όσα συχνά αποσιωπούν: τις επιθυμίες, τους φόβους, τα όρια και τις αλλαγές που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται σήμερα. Άλλωστε, ο έρωτας επηρεάζει διαφορετικές φάσεις της ζωής, τα σχέδια, τις καθημερινές αποφάσεις και, συχνά, ακόμη και την κατανάλωση.