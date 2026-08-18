«Θα φτάσω έως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο» δηλώνει - Δεν έχουν προχωρήσει ακόμα οι Γ. Γεραπετρίτης και Μ. Χριστοδουλάκης.

Ανέμενε, αν και όχι με πολλές ελπίδες είναι αλήθεια, η Άννα Διαμαντοπούλου τη διόρθωση της «Εστίας» της Κυριακής σχετικά με το πρωτοσέλιδό της για το «δείπνο Γεραπετρίτη - Διαμαντοπούλου για συγκυβέρνηση παραγραφής» σε σπίτι επιχειρηματία.

Η εφημερία δημοσίευσε τα κυριότερα αποσπάσματα του εξωδίκου της πρώην Επιτρόπου, πλην όμως δεν πήρε ουσιαστικά τίποτε πίσω.

Η Άννα Διαμαντοπούλου φέρεται πλέον αποφασισμένη να προχωρήσει άμεσα σε αγωγή κατά της εφημερίδας. «Θα φτάσω έως και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο» αναφέρει για τη ΑΙ φωτογραφία που συνόδευε το αρχικό δημοσίευμα.

Πάντως, εν αντιθέσει με την πρώην Επίτροπο που το λέει και θα το κάνει, αγνοείται η τύχη των νομικών ενεργειών στις οποίες όπως είχαν δηλώσει θα πραγματοποιούσαν οι άλλοι δυο εμπλεκόμενοι στο δημοσίευμα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο «δελφίνος» του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Ίδωμεν...

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Β.Σκ.