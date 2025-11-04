Η ανάθεση στη SingularLogic για τη συντήρηση του συστήματος, που βγήκε τη Δευτέρα σε ΦΕΚ...

Λίγο ο ΟΠΕΚΕΠΕ, λίγο το φιάσκο με τα ΕΛΤΑ, λίγο και το ιστορικό χαμηλό της ΝΔ στη χθεσινή δημοσκόπηση, η καύσιμη ύλη για σενάρια προεκλογικής κινητικότητας προϋπήρχε. Μία απόφαση όμως του Υπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου «έδεσε το γλυκό» στο μυαλό των υπηρεσιακών του Υπουργείου. Συγκεκριμένα, τους χτύπησε προεκλογικά «καμπανάκια» η συγκρότηση επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή των υπηρεσιών συντήρησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών (ΟΣΥΕΔ), του κεντρικού μηχανισμού που στηρίζει την ψηφιακή διεξαγωγή των εκλογών στη χώρα.

Η ανάθεση στη SingularLogic για τη συντήρηση του συστήματος, που βγήκε τη Δευτέρα σε ΦΕΚ, έχει ερμηνευθεί από ορισμένους ως ένδειξη εντατικοποίησης των σεναρίων περί προσφυγής στις κάλπες και σε κάθε περίπτωση ετοιμότητας… ανά πάσα στιγμή.

Μπορεί λοιπόν να μην υπάρχει ακόμα φωτιά, μπορεί σε κάθε ευκαιρία ο Πρωθυπουργός να επαναλαμβάνει μονότονα την πρόθεση εξάντλησης της τετραετίας ως το 2027, μπορεί να μην έχει καν πολιτική λογική για τον κ. Μητσοτάκη μία πρόωρη προσφυγή στις κάλπες σε αυτές τις συνθήκες, ωστόσο είναι σαφές πως ο υπουργός θέλει να είναι έτοιμος. Ανά πάσα στιγμή, αν και εφόσον χτυπήσει το τηλέφωνο…

Ν.Α.