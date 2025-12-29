Προεκλογικό σε κάθε περίπτωση το 2026- Γιατί δεν αλλάζει υπό τις παρούσες συνθήκες ο εκλογικός νόμος.

Την παλιά εποχή υπήρχε ένα δόγμα στην πολιτική, που το γνώριζαν άριστα οι δημοσιογράφοι: Υποτίμηση της δραχμής, ανασχηματισμός και πρόωρες εκλογές δεν προαναγγέλλονται. Οι καιροί άλλαξαν, η χώρα μπήκε στην ευρωζώνη και το θέμα της υποτίμησης του νομίσματος βγήκε εντελώς από την ατζέντα. Ταυτόχρονα το παλαιό δοκιμασμένο και με προσφορά στη χώρα δικομματικό σύστημα έπαψε να υπάρχει, η πολιτική αβεβαιότητα κυριαρχεί και έτσι φτάσαμε στο σημείο οι ανασχηματισμοί των κυβερνήσεων και να προαναγγέλλονται και να προεξοφλούνται. Από το παλαιό δόγμα μόνο οι πρόωρες εκλογές δεν προαναγγέλλονται, αλλά λόγω της αστάθειας που επικρατεί ελάχιστοι πιστεύουν στην εξάντληση της τετραετίας.

Τι μπορεί λοιπόν να συμβεί με τις επόμενες εθνικές κάλπες; Πολύ περισσότερο που για πρώτη φορά στα επτά χρόνια διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η πλειοψηφία των πολιτών ζητάει πρόωρες εκλογές ενώ έχει δημιουργηθεί και το εξής νέο στοιχείο: Η Νέα Δημοκρατία δείχνει να έχει «καπαρωμένη» την πρώτη θέση αλλά απέχει πολύ από την αυτοδυναμία, ενώ η αντιπολίτευση δεν μπορεί να διεκδικήσει την πρώτη θέση στις κάλπες.

ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κυκλώσει μια από τις δυο τελευταίες εκλογές του Απριλίου του 2027 για τη διεξαγωγή των εκλογών, ώστε σε περίπτωση που χρειαστούν δεύτερες κάλπες να πραγματοποιηθούν τον Μάιο. Και αυτό καθώς τον Ιούλιο του 2027 η Αθήνα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιβάλλεται να έχει σταθερή κυβέρνηση. Η βούληση του πρωθυπουργού για εξάντληση της τετραετίας είναι απολύτως λογική γιατί η ΝΔ διαθέτει 156 βουλευτές (και τρεις τουλάχιστον ανεξάρτητους, πρώην «Σπαρτιάτες», που σταθερά τη στηρίζουν) και σε περίπτωση εκλογών το περισσότερο που μπορεί να πετύχει είναι να βγάλει 115-120 βουλευτές.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ; Όχι- ή τουλάχιστον δεν υπάρχουν ούτε ως σκέψη στο μυαλό του. Εδώ να σημειώσουμε πως η απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ του προέδρου, καθώς η αντιπολίτευση δεν έχει καμία δυνατότητα να τις επιβάλλει, ενώ εσωκομματικά ο Κ. Μητσοτάκης δεν διατρέχει κανένα απολύτως κίνδυνο, ούτε διακρίνεται κάποιος τρόπος δημοσκοπικής κατάρρευσης της ΝΔ.

ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΗΘΟΥΝ ΚΑΛΠΕΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2026; Καθόλου. Πολύ περισσότερο που το 2026 είναι προεκλογικό έτος. Τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ θα εξαγγελθεί πακέτο μέτρων με στόχο κοινωνικά στρώματα στα οποία απευθύνεται η ΝΔ, ενώ στον σχεδιασμό υπάρχει και «μίνι πακέτο» το Πάσχα. Με βάση την κατάσταση που θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις ο πρωθυπουργός θα λάβει τις οριστικές του αποφάσεις για το χρόνο διεξαγωγής της κάλπης, που μπορεί να είναι και το τέλος του φθινοπώρου του 2026.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΠΡΟΟΠΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ; Γεγονότα που μπορεί να προβλεφθούν όχι. Ακόμα και η δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο δύσκολη και αν είναι για την κυβέρνηση, είναι αντιμετωπίσιμη, παρά την περαιτέρω φθορά που θα επιφέρει. Δεν είναι λόγος προσφυγής στις κάλπες ούτε το να προληφθεί η ίδρυση νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, τη Μαρία Καρυστιανού και, πιθανότατα, από τον Αντώνη Σαμαρά. Η απήχηση που θα έχουν εφόσον ιδρυθούν θα συνεκτιμηθούν για το χρόνο προκήρυξης των εκλογών.

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ; Είναι σχεδόν βέβαιο καθώς με τα σημερινά δεδομένα δεν προκύπτει από πουθενά περίπτωση αυτοδυναμίας. Συνεπώς τα δυο πρώτα κόμματα και κυρίως το κυβερνών, με τη λογική των εκβιαστικών διλημμάτων, θα θελήσουν δεύτερες κάλπες προκειμένου να καλυτερέψουν τα ποσοστά τους και να διαπραγματευτούν με καλύτερους όρους το θέμα της κυβέρνησης συνεργασίας.

ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ; Με τα σημερινά δεδομένα κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο. Από τη μια θα δείξει αδυναμία και φόβο για το αποτέλεσμα, από την άλλη είναι λογικό πως με τους σημερινούς συσχετισμούς τα εκλογικά διλήμματα δεν μπορούν να πιάσουν στο βαθμό που επιζητείται. Συνεπώς ενδέχεται η αλλαγή του εκλογικού νόμου να φέρει περισσότερη ζημιά παρά κέρδη!

(Το κείμενο έχει γραφεί για την εφημερίδα «Απογευματινή» της Δευτέρας)