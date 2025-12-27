Ο αγρότης κάνει λόγο για αναίτια πράξη για την οποία δεν ενημερώθηκε ποτέ.

Μετά τον Κώστα Ανεστίδη, ακόμη ένας αγροτοσυνδικαλιστής από τη Βόρεια Ελλάδα είδε τους τραπεζικούς του λογαριασμούς που συνδέονται με τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να δεσμεύονται.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για τον Γιώργο Μπότα, γενικό γραμματέα του αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας, ο οποίος κάνει λόγο για αναίτια πράξη για την οποία δεν ενημερώθηκε ποτέ.

Στη δέσμευση των λογαριασμών του Γιώργου Μπότα γενικού γραμματέα Β’ αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας προχώρησαν οι αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για παράνομες εισπράξεις αγροτικών επιδοτήσεων.

Ο Γιώργος Μπότας, μέλος του συντονιστικού στο μπλόκο των Μαλγάρων, δήλωσε: «Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω και να βρω το λόγο. Έτυχε και το ανακάλυψα, δεν έχω καμία ειδοποίηση στα χέρια μου, δεν γνώριζα τίποτα. Επικοινώνησα με την τράπεζα και μου λένε ότι κατασχέθηκαν βάσει της διάταξης 6772 που αφορά οικονομικό έγκλημα, από το ελληνικό FBI».

Ο κ. Μπότας κάνει λόγο για απαράδεκτη ενέργεια, που αποσκοπεί στη φίμωση του αγροτικού κόσμου και ζητά διαφάνεια και δικαιοσύνη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ακολούθως ο κ. Μπότας ανέφερε ότι: «Υποτίθεται ότι αυτές οι πληρωμές άργησαν γιατί ελέγχθηκαν εις διπλούν όλα, λόγω της επέμβασης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Άρα αφού με πλήρωσαν, μετά από τόσο ενδελεχή έλεγχο, πώς γίνεται μετά από πέντε ημέρες εγώ να είμαι εγκληματίας»;

Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών για παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων βρίσκεται και ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, οι τραπεζικοί λογαριασμοί του οποίου «πάγωσαν» την Δευτέρα.

Ο Κώστας Ανεστίδης, επικεφαλής του συντονιστικού στο μπλόκο των Μαλγάρων, δήλωσε: «Την δικογραφία θα την διαβάσουν οι δικηγόροι. Δεν έχω διαπιστώσει τίποτα. Όλα είναι εντάξει, νόμιμα, κανονικότατα».