Εκτιμούν πως ο Μητσοτάκης θα κάνει ότι μπορεί για να μείνει έως τότε στην εξουσία!

Κοινή είναι η εκτίμηση του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

Εκτιμούν πως ο Μητσοτάκης θα κάνει ότι μπορεί για να μείνει έως τότε στην εξουσία! Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αν ενθυμούμαστε σωστά το έχει πει και δημοσίως, ο πρώην πρωθυπουργός φέρεται το λέει στους συνομιλητές του και ίσως και γι΄ αυτό δεν δείχνει βιασύνη «να πατήσει το κουμπί» για την ίδρυση του νέου του κόμματος.

Και η αλήθεια, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, είναι πως αυτό ακριβώς προγραμματίζει και ο πρωθυπουργός.

Αν θα κατορθώσει κιόλας είναι άλλο θέμα!

ΥΓ: Τσίπρας και Ανδρουλάκης, πάντως, βρέθηκαν και να συμφωνούν σε κάτι!

Β.Σκ.