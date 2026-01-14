Μια ψυχολόγος με έξι εγγόνια μοιράζεται έξι τρόπους με τους οποίους οι παππούδες μπορούν να χτίσουν καλύτερες σχέσεις με τα παιδιά και τα εγγόνια τους.

Η Dale Atkins έμαθε τα πάντα για πώς είναι να είσαι γιαγιά παρακολουθώντας τη δική της μητέρα με τους γιους της. Της άρεσε να περνάει χρόνο με τα εγγόνια της, κάνοντας οτιδήποτε αυτά ήθελαν. Η οικογένεια στάθηκε τυχερή που παρέμεινε ενεργή και αφοσιωμένη μέχρι που πέθανε σε ηλικία 98 ετών.

Σήμερα, η ίδια η Atkins είναι 77 ετών και γιαγιά έξι εφήβων και νεαρών ενηλίκων - που φυσικά όλοι θυμούνται την προγιαγιά τους.

Ως ψυχολόγος, την ενδιαφέρουν πολύ οι διαγενεακές σχέσεις. Έχουν τεράστιο δυναμικό, αλλά και πολλές προκλήσεις. Όπως μοιράζεται στο Business Insider, χρησιμοποιεί αυτά τα έξι βήματα για να χτίσει πιο υγιείς σχέσεις:

Αφήστε τα ενδιαφέροντα των παιδιών να σας καθοδηγήσουν

Ο καλύτερος τρόπος να δημιουργήσετε σύνδεση με τα εγγόνια σας είναι απλώς να είστε παρόντες και να δείχνετε ενδιαφέρον.

Η μητέρα μου έκανε ακριβώς αυτό, πηγαίνοντας σε αγώνες κολύμβησης και χριστουγεννιάτικες γιορτές, ακόμη κι αν θα προτιμούσε να είναι στον κήπο της.

Ακόμη κι αν δεν σας ενδιαφέρουν τα ίδια πράγματα με το εγγόνι σας, μπορείτε να το προσποιηθείτε – θα το εκτιμήσουν.

Αν μοιραστείτε κάποια εμπειρία, όπως μια επίσκεψη σε μουσείο, μην προσπαθείτε να τα διδάξετε. Απλώς καθίστε και δείτε τι τους κινεί το ενδιαφέρον. Αργότερα, αναφερθείτε σε αυτό και δείτε πού οδηγεί η συζήτηση.

Δώστε έμφαση στην υποστήριξη

Ο ρόλος του παππού ή της γιαγιάς είναι να στηρίζουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Προσπαθήστε πραγματικά να καταλάβετε πώς μπορείτε να είστε χρήσιμοι. Μερικές φορές αυτό σημαίνει να αφήσετε στην άκρη τις δικές σας επιθυμίες.

Όπως περιγράφει η Dale Atkins, μια φορά συνεργάστηκε με μια μητέρα τριών παιδιών που οργάνωνε το πάρτι γενεθλίων της κόρης της. Μια γιαγιά ήρθε από μακριά και η μικρή ήταν ενθουσιασμένη μαζί της, σαν να έβλεπε ένα καινούριο παιχνίδι. Η γιαγιά, που έμενε κοντά στην οικογένεια, ένιωθε δεύτερη κι ήταν μίζερη καθ’ όλη τη διάρκεια του πάρτι, προσθέτοντας εντέλει άγχος στη μητέρα.

Τελικά, η εγωιστική συμπεριφορά της γιαγιάς μόνο τη δική της σχέση με την κόρη της επιβάρυνε.

Δώστε χωρίς προσδοκίες

Είναι φυσιολογικό να έχετε προσδοκίες σε μια σχέση, αλλά αυτές μπορούν να δημιουργήσουν συγκρούσεις αν δεν εκφραστούν καθαρά.

Συχνά, οι παππούδες πιστεύουν ότι αν πληρώνουν για τη μόρφωση του παιδιού, έχουν το δικαίωμα να καθορίσουν και τις αποφάσεις.

Αν επιλέξετε να δώσετε, είναι καλύτερο να μην περιμένετε τίποτα ως αντάλλαγμα. Αν έχετε προσδοκία – π.χ. εβδομαδιακά οικογενειακά γεύματα σε αντάλλαγμα για την περιστασιακή φύλαξη – μιλήστε ειλικρινά με την οικογένεια. Είναι εντάξει να ζητάτε πράγματα, αλλά όχι να απαιτείτε ή να απειλείτε.

Αναγνωρίστε τις γενεαλογικές διαφορές

Οι παππούδες και τα εγγόνια προέρχονται από διαφορετικές εποχές, συστήματα πεποιθήσεων και πολιτιστικά πλαίσια. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι κάθε μέλος της οικογένειας φέρνει τις δικές του μοναδικές εμπειρίες.

Κάποιες εμπειρίες και αξίες μπορούμε να τις μοιραστούμε. Άλλες όχι. Μπορεί να είναι απογοητευτικό αν τα εγγόνια σας δεν ενδιαφέρονται για μια ιστορία που εσείς θεωρείτε σημαντική, αλλά συχνά δεν μπορούν να τη κατανοήσουν με τον ίδιο τρόπο που εσείς την ζήσατε.

Πείτε ιστορίες, αλλά... σε μικρές δόσεις

Οι μεγαλύτεροι θέλουν συχνά να μεταφέρουν τις ιστορίες τους στις επόμενες γενιές. Για πολλά παιδιά όμως, αυτές οι ιστορίες μπορεί να είναι βαρετές. Αντί για μακροσκελή μαθήματα ιστορίας, μοιραστείτε μικρά κομμάτια που πραγματικά τραβούν το ενδιαφέρον τους. Αν τους αφήσετε με την επιθυμία για περισσότερα, θα γίνει πιο ευχάριστο για όλους.

Κάντε περισσότερες ερωτήσεις

Είτε με τα εγγόνια είτε με τα παιδιά σας, οι περισσότερες ερωτήσεις είναι πάντα ωφέλιμες. Αντί να λέτε «εμείς δεν το κάναμε έτσι», ρωτήστε με γνήσιο ενδιαφέρον για νέες μεθόδους γονεϊκότητας. Αν δείξετε πραγματικό ενδιαφέρον, η οικογένεια θα το αναγνωρίσει και θα χαρεί να μοιραστεί περισσότερα.