Δεν διαφαίνονται, σύμφωνα με την αστυνομία, ίχνη κακοποίησης.

Την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας στην Πετρούπολη προκάλεσε ο εντοπισμός μίας 19χρονης σε σύγχυση μέσα σε λεωφορείο, το βράδυ της Τρίτης, 21/04.

Η εικόνα της νεαρής κοπέλας προκάλεσε ανησυχία στους επιβάτες, καθώς ήταν ημίγυμνη και έδειχνε να μην ξέρει που βρίσκεται. Τις Αρχές ενημέρωσε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που βρισκόταν επίσης στο λεωφορείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη είχε κατεβασμένο το πατελόνι και παρουσιάζε κενά μνήμης.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Όπως διαπιστώθηκε, η νεαρή κοπέλα ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή λόγω ψυχολογικών προβλημάτων, την οποία είχε διακόψει.

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς ωστόσο να εμφανίζονται ίχνη κακοποίησης στην 19χρονη.