Τον απόλυτο τρόμο βίωσε ένα 13χρονο κορίτσι στην Πετρούπολη.

Η 13χρονη βρισκόταν μαζί με φίλες της κοντά στη στάση του λεωφορείου επί της οδού Μετεώρων στην Πετρούπολη, όταν ένας άγνωστος άνδρας την προσέγγισε. Ο άνδρας άρχισε να θωπεύει την 13χρονη, ενώ στη συνέχεια την έριξε στο έδαφος και άσκησε πίεση στο σώμα της.

Ένας περαστικός αντιλήφθηκε το περιστατικό και άρχισε να φωνάζει προς τον θύτη. Ο 31χρονος, αλλοδαπός τράπηκε σε φυγή αφού απέσπασε πρώτα το κινητό τηλέφωνο της 13χρονης. Λίγη ώρα αργότερα, άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Σε βάρος του 31χρονου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και ληστεία ανήλικης και αύριο (15/01) θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfoj4mk1wd5d?integrationId=40599y14juihe6ly}