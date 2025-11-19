Χειροπέδες σε μαθητή στην Πετρούπολη που πήγε στο σχολείο με μπαλτά.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (19/11) στην Πετρούπολη, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εντόπισαν έναν 16χρονο μαθητή να κρατά μπαλτά έξω από το 1ο ΕΠΑΛ. Το περιστατικό σημειώθηκε σύμφωνα με την ΕΡΤ λίγο πριν από τις 8:00, την ώρα που οι αστυνομικοί βρίσκονταν στο σημείο για επιτήρηση του χώρου.

Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι ο ανήλικος κρατούσε ένα περίεργο αντικείμενο και τον προσέγγισαν άμεσα. Κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν πως ο 16χρονος είχε στην κατοχή του έναν μπαλτά μήκους 29 εκατοστών, με αποτέλεσμα να του περάσουν χειροπέδες.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του. Το σχολείο βρισκόταν σε καθεστώς κατάληψης μέχρι και την προηγούμενη ημέρα, Τρίτη (18/11), χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής εάν το γεγονός σχετίζεται με την παρουσία του μπαλτά.