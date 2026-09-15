Οι διακοπές στα τρένα σημειώθηκαν την ίδια ημέρα με το Prinsjesdag, κατά την οποία η ολλανδική κυβέρνηση παρουσιάζει τον ετήσιο προϋπολογισμό.

Σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις προκάλεσαν την Τρίτη (15/09) σε αρκετές περιοχές της Ολλανδίας, μεταξύ άλλων και στο Άμστερνταμ, περιστατικά που οι αρχές εξετάζουν ως πιθανή δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηρόδρομου, ProRail, ανακοίνωσε ότι σε περισσότερα από 35 σημεία, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ολλανδία, άγνωστοι τοποθέτησαν σωλήνες και καλώδια πάνω στις γραμμές. Οι ενέργειες αυτές φαίνεται να είναι σκόπιμες, προκαλώντας ακυρώσεις και σημαντικές καθυστερήσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, νέα αντικείμενα εντοπίστηκαν στις γραμμές ακόμη και μετά την απομάκρυνση των προηγούμενων, επιτείνοντας τα προβλήματα στις μετακινήσεις.

Η τοποθέτηση των υλικών επηρέασε και τα συστήματα ελέγχου της κυκλοφορίας. Όπως εξήγησε η ProRail, τα αντικείμενα στις γραμμές έκαναν τα ηλεκτρονικά συστήματα να «αντιλαμβάνονται» ότι υπήρχαν τρένα στις συγκεκριμένες διαδρομές, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ομαλή ρύθμιση της κυκλοφορίας.

{https://x.com/nexta_tv/status/2099907345979781445}

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Έρευνα για πιθανό σαμποτάζ

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ύποπτοι ούτε έχει γίνει γνωστό το κίνητρο. Η ολλανδική αστυνομία έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα, ενώ στην υπόθεση συμμετέχουν και η Εισαγγελία καθώς και η υπηρεσία πληροφοριών AIVD.

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ρομπ Γιέτεν, χαρακτήρισε νωρίτερα τα περιστατικά «διαταρακτικά και απειλητικά για τη ζωή».

Σε ένα από τα περιστατικά, τρένο κοντά στο Στέινβαϊκ προσέκρουσε σε μεταλλικό αντικείμενο που είχε τοποθετηθεί στη γραμμή. Σύμφωνα με την ProRail, δεν προκλήθηκαν μεγαλύτερες ζημιές, καθώς το τρένο κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα.

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Τα προβλήματα επηρέασαν δρομολόγια προς το διεθνές αεροδρόμιο Schiphol, καθώς και τις συνδέσεις με το Αϊντχόφεν και την Ουτρέχτη. Παράλληλα, το κλείσιμο ορισμένων ισόπεδων διαβάσεων προκάλεσε προβλήματα και στην οδική κυκλοφορία.

Η εταιρεία Nederlandse Spoorwegen (NS) είχε προειδοποιήσει ότι η έκταση των προβλημάτων ήταν τέτοια ώστε δεν ήταν εφικτή η κάλυψη των ακυρωμένων δρομολογίων με λεωφορεία.

Χωρίς νέα περιστατικά από το μεσημέρι

Μέχρι τις 17:00 τοπική ώρα δεν είχαν αναφερθεί νέα περιστατικά από τις 13:00, ενώ τα προβλήματα που παρέμεναν είχαν αντιμετωπιστεί. Ωστόσο, η NS εξακολουθούσε να καταγράφει διαταραχές σε δύο γραμμές.

Η προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος της NS, Μίριαμ φαν Φέλτχαϊζεν, υπογράμμισε ότι τα γεγονότα ανέδειξαν την εξάρτηση της χώρας από το σιδηροδρομικό δίκτυο και την ανάγκη για καλύτερο σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.

Συμπτώσεις με αγροτικές κινητοποιήσεις

Οι διακοπές στα τρένα σημειώθηκαν την ίδια ημέρα με το Prinsjesdag, κατά την οποία η ολλανδική κυβέρνηση παρουσιάζει τον προϋπολογισμό της χώρας. Παράλληλα, σε διάφορα σημεία της Ολλανδίας σημειώθηκαν αγροτικές κινητοποιήσεις, με μπάλες σανού να πυρπολούνται κατά μήκος δρόμων. Οι διαμαρτυρίες οργανώθηκαν από την Farmers Defence Force, η οποία αντιδρά στα κυβερνητικά σχέδια για τη μείωση των εκπομπών αζώτου.

Οι αρχές, πάντως, δεν έχουν συνδέσει μέχρι στιγμής τις αγροτικές κινητοποιήσεις με τα περιστατικά στις σιδηροδρομικές γραμμές. Η Farmers Defence Force αρνήθηκε την ευθύνη για το σαμποτάζ, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει το ενδεχόμενο συμμετοχής μεμονωμένων αγροτών.

Την ίδια ώρα, οι ολλανδικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες του BBC