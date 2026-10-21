Αυξημένη η συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών στην απεργία και στο συλλαλητήριο - Τα στοιχεία του υπουργείου για τα σχολεία που έμειναν κλειστά λόγω καταλήψεων και αποχής.

Στο 20,61% ανήλθε η συμμετοχή των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη σημερινή απεργία και το πανεκπαιδευτικό συλλαλλητήριο ενώ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 11,16%, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας. Ειδικότερα, στην απεργιακή κινητοποίηση συμμετείχαν 20.777 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 8.886 εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας, σύμφωνα με την καταγραφή του υπουργείου.Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), το ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών διαμορφώθηκε στο 6,55%, με 163 απεργούς. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρέθηκαν η ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας, η κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών και η βελτίωση των σχολικών υποδομών.

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317 σχολεία υπό κατάληψη

Παράλληλα, τα στοιχεία για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δείχνουν ότι σε 317 από τις συνολικά 3.566 μονάδες καταγράφηκε κατάληψη ή αποχή. Το ποσοστό αντιστοιχεί στο 8,78% του συνόλου.

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«Πρωτιά» της Κρήτης στις καταλήψεις με 19,31% – 115 σχολεία στην Αττική

Στην Κρήτη και στη Δυτική Ελλάδα καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά καταλήψεων ή αποχών σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των σημερινών εκπαιδευτικών κινητοποιήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας. Ειδικότερα, στην Κρήτη καταγράφηκαν 45 σχολικές μονάδες με κατάληψη ή αποχή σε σύνολο 233, ποσοστό 19,31%. Ακολουθεί η Δυτική Ελλάδα με 49 μονάδες σε σύνολο 268 και ποσοστό 18,28%. Στην Αττική, ο αριθμός των σχολικών μονάδων με κατάληψη ή αποχή ανέρχεται σε 115, ο μεγαλύτερος σε απόλυτους αριθμούς σε όλη τη χώρα. Σε σύνολο 906 σχολικών μονάδων, το ποσοστό διαμορφώνεται στο 12,69%.

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Η εικόνα ανά περιφέρεια

Υψηλότερα ποσοστά, μετά την Κρήτη, τη Δυτική Ελλάδα και την Αττική, καταγράφονται στην Ήπειρο με 8% και στην Κεντρική Μακεδονία με 7,41%. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το ποσοστό ανέρχεται σε 6,47%, στη Θεσσαλία σε 5,99% και στη Στερεά Ελλάδα σε 4,78%. Χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζουν το Βόρειο Αιγαίο με 3,54%, τα Ιόνια Νησιά με 3,16% και η Δυτική Μακεδονία με 3,03%. Στην Πελοπόννησο καταγράφεται ποσοστό 0,44%, ενώ στο Νότιο Αιγαίο το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 0,61%.

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«Οι καταλήψεις και τα κλειστά σχολεία δεν είναι λύση»: Το μήνυμα Ζαχαράκη στους μαθητές για τις κινητοποιήσεις

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ερωτηθείσα για το σημερινό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο και τις κινητοποιήσεις των μαθητών απάντησε ότι τα πραγματικά αιτήματα μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών πρέπει να ακούγονται και να αντιμετωπίζονται με ουσιαστικές παρεμβάσεις, αλλά και ότι ούτε οι καταλήψεις και τα κλειστά σχολεία αποτελούν λύση ούτε οι καταστροφές μπορούν να γίνουν ανεκτές. Η Σοφία Ζαχαράκη ξεκαθάρισε ότι ο διάλογος παραμένει ανοιχτός, με σεβασμό τόσο στο δικαίωμα της διαμαρτυρίας όσο και στο δικαίωμα κάθε μαθητή να παρακολουθεί απρόσκοπτα τα μαθήματά του.

«Δεν πιστεύω στα κλειστά σχολεία και δεν θεωρώ ότι η λύση είναι η κατάληψη. Είναι, όμως, ένα ισχυρό μήνυμα το να μπορέσουν να καταγραφούν όλα αυτά τα οποία θέλετε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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«Σωστά τα λέτε για τα κτίρια, σωστά τα λέτε για τις ανάγκες και εγώ λογοδοτώ»

Απαντώντας απευθείας στους εκπροσώπους φοιτητών, εκπαιδευτικών και γονέων που παρενέβησαν ζωντανά στην εκπομπή, η Σοφία Ζαχαράκη στάθηκε ιδιαίτερα στα ζητήματα των σχολικών και πανεπιστημιακών υποδομών, της φοιτητικής στέγης και των καθημερινών αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας. «Καλό είναι να προφυλαχθεί η σημερινή διαμαρτυρία, έτσι ώστε κάποιοι που ίσως θέλουν να της προσδώσουν άλλο κλίμα να μην το πετύχουν, για να ακουστούν τα πραγματικά αιτήματα. Γιατί εγώ ακούω πραγματικά αιτήματα. Σωστά τα λέτε για τα κτίρια, σωστά τα λέτε για τις ανάγκες και εγώ λογοδοτώ», τόνισε. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι οι κινητοποιήσεις οφείλουν να διατηρήσουν τον ειρηνικό τους χαρακτήρα, ώστε το περιεχόμενο των διεκδικήσεων να μην επισκιαστεί από εντάσεις ή καταστροφές, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.

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