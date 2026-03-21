Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ ένα 7χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά μετά από ατύχημα σε παιδική χαρά στη Βέροια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όταν το παιδί, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σύμφωνα με το veriotis.gr, έπεσε και χτύπησε σοβαρά. Διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο το εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και το μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο της πόλης.

Οι γιατροί διαπίστωσαν βαριά τραύματα στο κεφάλι, καθώς και ρήξη σπλήνας, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η άμεση διασωλήνωσή του. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, οργανώθηκε επιχείρηση «γέφυρα σωτηρίας» ώστε το παιδί να μεταφερθεί το ταχύτερο δυνατό στη Θεσσαλονίκη. Συνοδεία ιατρικής ομάδας, διακομίστηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, όπου και δίνει μάχη για τη ζωή του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.