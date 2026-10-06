Νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

Το «Κρίνο και Αγκάθι» έρχεται απόψε στις 21:00 με νέο επεισόδιο.

Μετά τη φωτιά στην αποθήκη των Αρβανιταίων, οι ισορροπίες ανατράπηκαν. Η Λευκή σώθηκε την τελευταία στιγμή και έμαθε πως πίσω από την παγίδα που λίγο έλειψε να της στοιχίσει τη ζωή βρισκόταν ο Θωμάς.

Την ίδια ώρα, ο Μάρκος ήρθε αντιμέτωπος με αποκαλύψεις που κλόνισαν όσα πίστευε για την οικογένειά του, ενώ η σχέση του με τη Λευκή δοκιμάστηκε για άλλη μια φορά.

Απόψε, όμως, όλα αλλάζουν: ποια είναι η πρόταση που θα κάνει ο Μάρκος στη Λευκή, ελπίζοντας να αλλάξει τα πάντα; Και πόσο κοντά στην αλήθεια για την πραγματική της ταυτότητα βρίσκονται η Μαριγώ και ο Γεροδήμος;

«Κρίνο και Αγκάθι»: Όσα θα δούμε απόψε στις 21:00

Ο Σκλίβας απoδεικνύει στον Μάρκο πως ο Θωμάς κλείδωσε τη Λευκή στην αποθήκη, όπως και τον ρόλο της οικογένειάς του στον θάνατο του πατέρα του.

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Η Λευκή από την άλλη καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος που την έσωσε ήταν ο Σκλίβας και αποφασίζει να μιλήσει, αλλά συγκρατείται από τη Δέσποινα που, βλέποντας ότι κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν, της δίνει χρήματα για να φύγει.

Στο μεταξύ, η Μαριγώ επισκέπτεται τη Λευκή με στόχο να κατευνάσει τον Μάρκο. Όμως, η παρουσία της μαυροφορεμένης Δέσποινας της ξυπνά νέες υποψίες πως η νύφη της δέχεται βοήθεια από κάποιον...

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Ο Στέλιος καταρρέει όταν ανακαλύπτει πως η Δέσποινα πήρε τα λεφτά που είχε δεχτεί πριν χρόνια από τους Αρβανιταίους για να παραιτηθεί από τον γδικιωμό.

Κι ενώ η χωροφυλακή εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τον Σκλίβα, ο Μάρκος εξαγριωμένος συγκρούεται με τον Θωμά και τον Μήτρο κι επιστρέφει στη Λευκή με μια πρόταση που ελπίζει να αλλάξει τα πάντα.

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Δεν ξέρει, βέβαια, πως η Μαριγώ αναθέτει στον Μήτρο να πάει στην Τρίπολη για να μάθει ποια είναι πραγματικά η νύφη της και πως ο Γεροδήμος έχει ήδη ανακαλύψει πως η μυστηριώδης Ελένη Πολυκάρπου κατάγεται από το χωριό τους…