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Μη χάσετε το απολαυστικό επεισόδιο απόψε στις 21:00.

Νέο επεισόδιο «Σόι σου», απόψε στις 21:00.

Η Αφρούλα κατεβαίνει ξανά απρόσκλητη στην Αθήνα, έχοντας -αυτή τη φορά- μια τεράστια έκπληξη στις αποσκευές της, που θα αναστατώσει τους Τριαντάφυλλους!

Όσα θα δούμε σήμερα στο «Σόι Σου»

Για πρώτη φορά στα χρονικά, η Αφρούλα (Φωτεινή Μπαξεβάνη) βρίσκεται εδώ και μέρες στην Αθήνα, κανένας όμως δεν έχει καταλάβει τίποτα!

Η ξαφνική… διακριτικότητα της μάνας της ανησυχεί την Αντωνία, η οποία αρχίζει και υποπτεύεται πως κάτι περίεργο συμβαίνει.

Υποψία η οποία θα ενταθεί ακόμα περισσότερο, μόλις μάθουν πως η Αφρούλα έχει παρουσιαστεί στην Παπαδροσοπούλου ως πιθανή αγοράστρια μιας μισοτελειωμένης βίλας στην Κηφισιά -σε κοντινή απόσταση από το σπίτι της Αλεξάνδρας!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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{https://www.youtube.com/watch?v=VRD_N0g930U}

Αντωνία, Λυδία, Σάββας και Μενέλαος είναι αποφασισμένοι να μάθουν τι συμβαίνει, προτού η Αλεξάνδρα αρχίζει να μαζεύει υπογραφές!

Κι όταν η αλήθεια έρθει στο φως, και μάθουν πως η Αφρούλα κέρδισε 3 εκατομμύρια στο λαχείο, όλοι αρχίζουν να πιστεύουν πως οι ζωές τους θα αλλάξουν προς το καλύτερο ή το χειρότερο.

Την μεγαλύτερη αλλαγή όμως την ονειρεύεται η Αφρούλα, ή αλλιώς… Κόμισσα Τσιρίδου, η οποία είναι έτοιμη να αλώσει τη μεγαλοαστική τάξη! Η τύχη όμως, έχει άλλα σχέδια για όλους.

Η Αφρούλα εισβάλλει στους Τριαντάφυλλους

{https://www.youtube.com/watch?v=PvuolGqmnCE}

«Η μάνα μου είναι εκατομμυριούχος…»

{https://www.youtube.com/watch?v=KNGFFkodBxU}

«Δεν ξέρεις τι έγνοιες έχουμε εμείς οι ‘πελούσιοι’…»

{https://www.youtube.com/watch?v=4rmvyCAfHMM}

Μη χάσετε το απολαυστικό επεισόδιο απόψε στις 21:00.