Αποτελεί το μέλος του δικτύου για την Ελλάδα.

Η Socialab, μία από τις κορυφαίες ανεξάρτητες διαφημιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, εντάχθηκε στην CommUnity International, μια διεθνή συμμαχία ανεξάρτητων, ιδιόκτητων agencies επικοινωνίας που εκτείνεται σε 30 χώρες και αριθμεί περισσότερους από 2.000 επαγγελματίες.

Η συνεργασία αυτή προσφέρει στους πελάτες της Socialab πρόσβαση σε αξιόπιστους τοπικούς συνεργάτες σε όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα δίνει στους διεθνείς πελάτες του δικτύου έναν στρατηγικό συνεργάτη στην Ελλάδα.

Η CommUnity International δημιουργήθηκε το 2019, μετά τη συγχώνευση των CommWorld και Dialogue International, δύο δικτύων με ιστορία τριών δεκαετιών το καθένα. Τα περισσότερα από 30 μέλη της βρίσκονται σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι σκανδιναβικές χώρες, καθώς και η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Τα agencies του δικτύου συνεργάζονται για κοινούς πελάτες και ανταλλάσσουν τεχνογνωσία μέσα από τα ετήσια forums, τα δημιουργικά βραβεία C3 Creative Awards και το AcceleratorX, το νέο πρόγραμμα του δικτύου για ευρωπαϊκές startups στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η CommUnity International αποτελείται από ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει και διοικούν τα δικά τους agencies, όπως ακριβώς κι εμείς», δήλωσε ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, Founder και Πρόεδρος της Socialab. «Για τους πελάτες μας, αυτό σημαίνει ότι μια καμπάνια μπορεί να ταξιδέψει σε νέες αγορές, χωρίς να χάνει την ευελιξία και την προσωπική προσέγγιση που χαρακτηρίζουν ένα ανεξάρτητο agency».