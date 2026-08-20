Η ένωση ιδιοκτητών του Four Seasons Resorts Nevis κατηγορούν την εταιρεία του Γκέιτς για εγκατάλειψη στις υποδομές για τις οποίες έχουν πληρώσει αρχικό τέλος 100.000 δολ. για τις παροχές και 13.000 δολ. ετησίως για κάρτα μέλους στο θέρετρο.

Το πολυτελές θέρετρο του Μπιλ Γκέιτς στην Καραϊβική μάλλον δεν είναι πλέον τόσο πολυτελές όσο ο ίδιος το διαφήμιζε και η ένωση ιδιοκτητών υπέβαλαν μήνυση για εγκατάλειψη.

Η ένωση ιδιοκτητών του Four Seasons Resorts Nevis υπέβαλαν αγωγή στις 11 Αυγούστου κατά της Nevis Peak Holdings, θυγατρική της Cascade Investment, ιδιοκτησίας της οικογένειας Γκέιτς, στην οποία ανήκει το θέρετρο και ο περιβάλλον χώρος.

Το θέρετρο είχε την προτίμηση των πλουσίων για την ιδιωτικότητα που προσφέρει και κατά καιρούς το έχουν επισκεφθεί αρκετοί διάσημοι όπως η Μέριλ Στριπ, η Όπρα Γουίνφρεϊ και ο Τζάστιν Τριντό.

Ωστόσο, τα πράγματα μάλλον πλέον δεν είναι τόσο ειδυλλιακά. Η ένωση ιδιοκτητών που αντιπροσωπεύει περίπου 66 ιδιοκτήτες των ακινήτων με 89 πολυτελείς βίλες στους πρόποδες του ηφαιστειακού τοπίου, κατηγορεί τη Nevis Peak ότι δεν φρόντισε να διατηρήσει και να επισκευάσει τις εγκαταστάσεις του πολυτελούς θέρετρου από τον Ιούνιο του 2016, οπότε και το απέκτησε. Η ένωση ισχυρίζεται πως η εταιρεία επέτρεψε στο Four Seasons Nevis να «περιοριστεί στις παροχές του κάτω από οποιαδήποτε επιτρεπτά πρότυπα».

Εγκατάλειψη στα σπα και γήπεδα του γκολφ

Η αγωγή επικαλείται έκθεση του Ιουνίου του 2021 που φέρεται να έχει συνταχθεί από ανεξάρτητο τρίτο μέρος. Η έκθεση διαπίστωσε πως παροχές όπως το τένις, το γυμναστήριο και το σπα «δεν ανταποκρίνονται σε ποιότητα παγκόσμιας κλάσης, συμβατή με τα πρότυπα του Four Seasons». Επιπλέον, διαπίστωσε ότι πολλά από τα δέντρα και μεγάλο μέρος του χλοοτάπητα των γηπέδων γκολφ ήταν σε «κατάσταση κάτω του μετρίου», εκτιμώντας ότι για τις επισκευές χρειάζονταν 6,5 έως 8,5 εκατομμύρια δολάρια.

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Μία ακόμα ανησυχία της ένωσης είναι το κατάστημα και το γυμναστήριο επαγγελματιών γκολφ που κάηκαν μετά από ηλεκτρική βλάβη τον Οκτώβριο του 2022, σύμφωνα με την καταγγελία. Οι ιδιοκτήτες ισχυρίζονται ότι τέσσερα χρόνια αργότερα, οι κατασκευές παραμένουν άθικτες και ένας φράχτης συνεχίζει να περιβάλλει την περιοχή.

Άλλες ενδείξεις που φέρεται να αποδεικνύουν την έλλειψη των επενδύσεων στην περιοχή περιλαμβάνουν αμαξίδια του γκολφ, που είναι σε κάκιστη κατάσταση, τα σκουπίδια, που είναι σκορπισμένα σε όλο το θέρετρο, τα πλακάκια που λείπουν από την πισίνα, η κακή διαμόρφωση του τοπίου και τα κτίρια με «σάπιο ξύλο και ξεφλουδισμένο χρώμα».

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων φέρεται να έχουν πληρώσει αρχικά τέλη ύψους 100.000 δολαρίων για να μπορούν να έχουν τις παροχές του Four Seasons Resort Nevis μαζί με 13.000 δολάρια ετησίως για την κάρτα μέλους στο θέρετρο.

Χρειάστηκε επίσης να πληρώσουν τέλος 25% σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και 15% σε όλα τα έργα κεφαλαιουχικών βελτιώσεων. Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι οι ιδιοκτήτες σπιτιών έχουν καταβάλει συλλογικά πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια σε συνδρομές από το 2013 για επισκευές που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ.

Σύμφωνα με την αγωγή, η Four Seasons εκτίμησε ότι θα κοστίσει 65 εκατομμύρια δολάρια για να αναβαθμίσει το ακίνητο στα πρότυπα της επωνυμίας. Παρά τα ευρήματα, η ένωση ισχυρίζεται ότι το Nevis Peak δεν έχει ξεκινήσει εργασίες για τη βελτίωση του θέρετρου. Η ένωση ιδιοκτητών ισχυρίζεται ακόμα ότι οι αξίες των βιλών έχουν μειωθεί πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια σε αξία μεταπώλησης.

Τώρα οι ιδιοκτήτες των ακινήτων ζητούν από τον δικαστή να διατάξεις στη Nevis Peak να επέμβει και να ολοκληρώσει όλες τις εργασίες που χρειάζεται το θέρετρο για να επανέλθει στην αρχική του αίγλη. Εναλλακτικά, ζητούν οικονομικές αποζημιώσεις σε ποσό που θα καθοριστεί στη δίκη.

Σε δήλωση, που δημοσίευσε το Forbes, εκπρόσωπος της Cascade Investment ανέφερε πως έχουν σκοπό να δώσουν μάχη κατά των ισχυρισμών, που θεωρούν ότι είναι τελείως αβάσιμες.

Σύμφωνα με αναφορά του Ιουνίου του 2018, από το The Hollywood Reporter, λίγο μετά την αγορά του θέρετρου, ο Γκέιτς ζήτησε τη βοήθεια του σχεδιαστή πολυτελών ακινήτων Τοντ- Έιβερι Λέναχαν να επαναπροσδιορίσει το ακίνητο. Εκείνη την εποχή, ο Λέναχαν εκτίμησε ότι το κόστος ανακαίνισης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων ήταν «ίσο ή μεγαλύτερο» από την αρχική ανάπτυξη του ακινήτου πριν από 25 χρόνια.