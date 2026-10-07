Ο Γιώργος Λυκοπάντης θέτει στο επίκεντρο τα δικαιώματα των εργαζομένων και καταγγέλλει μια εργασιακή πραγματικότητα στην οποία οι συσχετισμοί παραμένουν ιδιαίτερα άνισοι.

Την δική του απάντηση έδωσε ο Γιώργος Λυκοπάντης από πλευράς Νέας Αριστεράς στις αναφορές της ευρωβουλεύτριας της ΝΔ Ελεωνόρας Μελέτη που σε χθεσινή της ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν παρέλειψε να σταθεί και στα δικαιώματα των εργοδοτών που «εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους» και «είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων».

Με την λεζάντα «περνάνε ζόρια οι εργοδότες» ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος σχολίασε πώς η κυβέρνηση νομοθετεί και λειτουργεί υπερ της εργοδοσίας. Μάλιστα αφού παραθέτει σειρά από περιστατικά και αναφορές που αναδεικνύουν περιπτώσεις εργοδοτικής καταπάτησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων σημειώνει ότι «Αυτή την εργασιακή πραγματικότητα εμείς οι "κακομοίρηδες" και οι "εκβιαστές" θα την ανατρέψουμε.»