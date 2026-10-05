Η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια, ενώ ο Τραμπ συνδέει τις εξελίξεις με την αύξηση της τιμής της βενζίνης.

Να επιρρίψει αλλού το «μπαλάκι» των ευθυνών σχετικά με την άνοδο της τιμής της βενζίνης προσπαθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας τη Δευτέρα (05/10) ότι δεν ευθύνεται στον πόλεμο με το Ιράν, αλλά στα πλήγματα της Ουκρανίας εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

«Αυτό που ανεβάζει τη βενζίνη, δεν είναι πια τα Στενά του Ορμούζ, καθώς αριθμός ρεκόρ βαρελιών εξέρχεται από εκεί σχεδόν καθημερινά, αλλά η λέξη "διυλιστήρια", γιατί αυτά της Ρωσίας βομβαρδίζονται από την Ουκρανία, και γιατί τα δικά μας είναι κλειστά σε Πολιτείες όπως η Καλιφόρνια από αυτούς τους ηλίθιους Δημοκρατικούς», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα TruthSocial.

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων, βενζίνης και ντίζελ, είναι ένας σοβαρός λόγος δυσαρέσκειας για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, οι οποίοι θα κληθούν στις 3 Νοεμβρίου να ψηφίσουν στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ επικρίνει τα ουκρανικά πλήγματα κατά των ρωσικών διυλιστηρίων. Ο Αμερικανός πρόεδρος αντίθετα δεν έχει σχολιάσει μέχρι τώρα την αύξηση των ρωσικών βομβαρδισμών στο ουκρανικό έδαφος, και κυρίως στην πρωτεύουσα Κίεβο.

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Στο στόχαστρο του Κιέβου τα ρωσικά διυληστήρια

Τις τελευταίες μέρες, η Ουκρανία έχει ενταντικοποιήσει τα πλήγματα εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, ως απάντηση στη ρωσική κλιμάκωση

Όπως δήλωσε στο Reuters ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ουκρανία θα διπλασιάσει τις επιθέσεις στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για απάντηση στη νέα ρωσική πολιτική αεροπορικών επιδρομών. Παράλληλα, τόνισε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις δεν θα στοχεύουν αμάχους.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα ερωτήματα για την τύχη της προηγούμενης προσπάθειας να περιοριστούν τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές των δύο πλευρών. Το Κίεβο εμφανίζεται πλέον αποφασισμένο να χρησιμοποιήσει τις επιθέσεις κατά της ρωσικής ενεργειακής υποδομής ως μοχλό πίεσης, σε μια περίοδο κατά την οποία και οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για έναν ακόμηποίησε ξένους υπηκόους και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανία, ενώ η Μόσχα δήλωσε ότι θα συνεχίσει τα «στοχευμένα» πλήγματα στο Κίεβο και δύσκολο χειμώνα.

Την ίδια στιγμή, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε ξένους υπηκόους και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανία, ενώ η Μόσχα δήλωσε ότι θα συνεχίσει τα «στοχευμένα» πλήγματα στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις.

Με τις επιθέσεις να επεκτείνονται σε γέφυρες, δρόμους, ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλες κρίσιμες υποδομές, ο χειμώνας που έρχεται διαμορφώνεται ως μία ακόμη κρίσιμη περίοδος για την Ουκρανία. Και η προαναγγελία του Κιέβου για διπλασιασμό των επιθέσεων στα ρωσικά διυλιστήρια δείχνει ότι η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη γραμμή του μετώπου, αλλά μεταφέρεται όλο και περισσότερο βαθιά στην επικράτεια και των δύο πλευρών.