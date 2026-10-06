Οι έρευνες για τον θάνατο του Μαζωνάκη πλέον εστιάζουν και στη δράση του «κοκτέιλ» των αναισθητικών που του χορηγήθηκε για την πλασμαφαίρεση.

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις και τα ντοκουμέντα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, με το κρίσιμο χρονικό διάστημα μετά τις 15:22 της 9ης Σεπτεμβρίου να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Η υπόθεση αποκτά νέα διάσταση μετά τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων για την παρουσία προποφόλης στον οργανισμό του τραγουδιστή, αλλά και τις αναζητήσεις που φέρεται να είχε πραγματοποιήσει η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός σχετικά με τη μιδαζολάμη και τον συνδυασμό των δύο ουσιών. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το λεγόμενο «κρίσιμο 20λεπτο», από τις 15:22 έως περίπου τις 15:44, καθώς και οι διαδοχικές προσπάθειες φλεβοκέντησης που περιγράφονται στις καταθέσεις και στην απολογία της γιατρού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlxkr5024m6x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι διαδοχικές φλεβοκεντήσεις για να καλύψει τα ίχνη της η Γάκα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ANT1 η προφυλακισμένη γιατρός έξι φορές τρύπησε τον Γιώργο Μαζωνάκη προκειμένου να θολώσει τα νερά και να κρύψει τα ίχνη από την ανακοπή που υπέστη ο τραγουδιστής στις 15:22. Ουσιαστικά στην προσπάθεια της να χτίσει άλλοθι τρύπησε έξι φορές τις φλέβες του, ήδη νεκρού, καλλιτέχνη. Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά «η εν λόγω γιατρός συνομολογεί ότι έκανε συνολικά 6 φλεβοκεντήσεις προκειμένου να προκαλέσει συναγερμό στο μηχάνημα και να δείξει ότι η θεραπεία συνεχιζόταν ενώ, ο καλλιτέχνης, όπως δείχνουν οι έρευνες, είχε πεθάνει στις 15:22.» Σύμφωνα με την κατάθεσή της η γιατρός παραδέχεται ότι έκανε διαδοχικές προσπάθειες φλεβοκέντησης, καθώς οι προηγούμενες φλέβες φέρεται να είχαν σπάσει. Η ίδια, σύμφωνα με όσα έχει υποστηρίξει, αποφάσισε να πραγματοποιήσει ακόμη μία προσπάθεια και, εφόσον αποτύγχανε, να διακόψει τη θεραπεία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlxsd9k2wzo1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο μικροσκόπιο προποφόλη και μιδαζολάμη

Παράλληλα στο στόχαστρο έχουν μπει και τα ευρήματα για την παρουσία προποφόλης στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ οι έρευνες εξετάζουν και το ενδεχόμενο να είχε χορηγηθεί μιδαζολάμη. Ενώ σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα η κατηγορούμενη γιατρός είχε αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τις δύο ουσίες και τις πιθανές επιπτώσεις του συνδυασμού τους. Η προποφόλη είναι ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό και, σύμφωνα με ειδικούς μπορεί να προκαλέσει καταστολή της αναπνοής και πτώση της αρτηριακής πίεσης. Το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στις ουσίες που χορήγησε η γιατρός. Αν δηλαδή δόθηκε αρχικά η σαφώς ηπιότερη μιδαζολάμη και επειδή δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, αποφάσισε να χορηγήσει και προποφόλη αλλά και σε ποια ποσότητα χορηγήθηκαν οι δύο κατασταλτικές ουσίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlxt0t2s74ih?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι έδειξαν οι ιστολογικές εξετάσεις

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα ιστολογικά ευρήματα, μεταξύ των οποίων αναφέρονται ισχαιμία και φλεγμονή, καθώς και επιβάρυνση της καρδιάς και πνευμονικό οίδημα. Το πλήρες πόρισμα των ιστοπαθολογικών εξετάσεων αναμένεται να συμβάλει στην αποσαφήνιση της κατάστασης της καρδιάς του τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και να βοηθήσει τους ειδικούς να διαπιστώσουν αν υπήρχε προϋπάρχουσα παθολογία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlxso05ly269?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε αυτά προστίθενται τα τοξικολογικά ευρήματα για την προποφόλη, οι αναζητήσεις σχετικά με τη μιδαζολάμη, τα ψηφιακά ίχνη και τα ιστολογικά ευρήματα. Το ζητούμενο για τις Αρχές είναι να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που καταγράφηκε το πρώτο κρίσιμο συμβάν στις 15:22 και μέχρι την κινητοποίηση για την παροχή επείγουσας βοήθειας. Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά αναμένεται να προκύψει από το σύνολο των ιατροδικαστικών, τοξικολογικών και ψηφιακών δεδομένων, καθώς η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlxkdmsng54x?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών θα μας λύσουν απορίες» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη

Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη Χαράλαμπος Λυκούδης τόνισε ότι «Νομίζω τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και των ιστολογικών εξετάσεων θα μας λύσουν κάποιες απορίες και θα μας δώσουν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα».