Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

Οι Grandbrothers, ένα από τα πιο ξεχωριστά και πολυσυζητημένα μουσικά projects της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής, θα βρεθούν την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο «Δόρα Στράτου» για μια συναυλία υψηλής αισθητικής και σπάνιας ηχητικής εμπειρίας, όπου το πιάνο, η τεχνολογία και το φως ενώνονται σε μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια μιας συμβατικής μουσικής παράστασης.

Το ντουέτο των Erol Sarp και Lukas Vogel έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να επαναπροσδιορίσει τα όρια ανάμεσα στη σύγχρονη κλασική μουσική και την ηλεκτρονική δημιουργία, παρουσιάζοντας έναν ήχο που μοιάζει ταυτόχρονα οργανικός, κινηματογραφικός και βαθιά καθηλωτικός. Με βασικό άξονα ένα και μόνο ακουστικό πιάνο, οι Grandbrothers δημιουργούν πολυεπίπεδες συνθέσεις όπου ο μινιμαλισμός, οι ambient υφές και οι υπνωτιστικοί ρυθμοί συνυπάρχουν με μια εντυπωσιακή τεχνολογική προσέγγιση.

Χωρίς τη χρήση playback ή ψηφιακών samples, το ντουέτο μεταμορφώνει ζωντανά τον ήχο του πιάνου μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο ηλεκτρομηχανικό σύστημα, δημιουργώντας ένα ηχητικό αποτέλεσμα που συχνά μοιάζει αδύνατο να προέρχεται από ένα μόνο όργανο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι κριτικοί έχουν χαρακτηρίσει τις εμφανίσεις τους ως μια «χειρουργική επέμβαση ανοιχτής καρδιάς στο πιάνο», ενώ οι συναυλίες τους περιγράφονται ως ένα καθηλωτικό μείγμα μουσικής, τεχνολογίας και performance.

Με εμφανίσεις σε εμβληματικές αίθουσες όπως η Elbphilharmonie του Αμβούργου, το Barbican Centre του Λονδίνου, η Philharmonie de Paris και το Concertgebouw του Άμστερνταμ, αλλά και συμμετοχές σε κορυφαία φεστιβάλ όπως τα Sónar, Montreux Jazz Festival και Mutek, οι Grandbrothers θεωρούνται πλέον ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της σύγχρονης neo-classical και electronic σκηνής.

Στο πρόσφατο άλμπουμ τους Elsewhere, το ντουέτο διευρύνει ακόμη περισσότερο το ηχητικό του σύμπαν, ενσωματώνοντας επιρροές από αναλογικά synthesizers, drum machines και την κουλτούρα της ηλεκτρονικής μουσικής, χωρίς να χάνει τον συναισθηματικό πυρήνα και τη χαρακτηριστική ατμοσφαιρική ένταση που έχει καθιερώσει τον ήχο του.



Πληροφορίες:



Grandbrothers

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Θέατρο «Δόρα Στράτου»

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Προπώληση Εισιτηρίων:

Online: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/grandbrothers-f-hill-sessions/

Φυσικά Σημεία MORE: https://www.more.com/gr-el/physical-spots/