Η ιστορία του είδους αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη διεθνή συνεργασία, τη γενετικά διαχειριζόμενη αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία, την προσεκτική επανεισαγωγή και τη μακροπρόθεσμη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Μια δεκαετία πριν, μόλις 25 όρυξ με κέρατα γιαταγανιού μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από το Άμπου Ντάμπι στο Τσαντ, σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στην άγρια φύση ένα είδος που είχε εξαφανιστεί από το φυσικό του περιβάλλον.

Σήμερα, περισσότερες από 600 από τις εντυπωσιακές αντιλόπες ζουν ελεύθερες στο Τσαντ, αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένης προσπάθειας διατήρησης της άγριας ζωής.

Η πορεία του είδους από την εξαφάνιση στην άγρια φύση έως την εκ νέου εγκατάστασή του αποδεικνύει ότι η αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία, η προσεκτικά σχεδιασμένη επανεισαγωγή και η προστασία των οικοτόπων μπορούν να συμβάλουν στην αποκατάσταση ενός πληθυσμού.

Ένα είδος που εξαφανίστηκε από την άγρια φύση

Ο όρυξ με κέρατα γιαταγανιού, γνωστός επιστημονικά ως Oryx dammah, ζούσε σε περιοχές της Βόρειας Αφρικής και του Σαχέλ. Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, όμως, οι άγριοι πληθυσμοί του μειώθηκαν δραματικά.

Το μη βιώσιμο κυνήγι, σε συνδυασμό με την υποβάθμιση και την απώλεια των φυσικών οικοτόπων, οδήγησαν σταδιακά στην εξαφάνιση του είδους από το φυσικό του περιβάλλον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η τελευταία γνωστή φωτογραφία ενός άγριου όρυξ τραβήχτηκε το 1980 στα Όρη Air του Νίγηρα. Είκοσι χρόνια αργότερα, το 2000, η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) καταχώρισε επίσημα το είδος ως «Εξαφανισμένο στην Άγρια Φύση».

Η επιβίωση του όρυξ είχε πλέον εξαρτηθεί από τους πληθυσμούς που διατηρούνταν σε αιχμαλωσία.

Η επιστροφή στο Τσαντ το 2016

Η προσπάθεια επανεισαγωγής του είδους στο φυσικό του περιβάλλον πήρε ουσιαστική μορφή τον Μάρτιο του 2016. Τότε, 25 όρυξ που είχαν εκτραφεί σε αιχμαλωσία μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από το Άμπου Ντάμπι στο Τσαντ.

Προορισμός τους ήταν το Πανιδικό Καταφύγιο Ouadi Rimé-Ouadi Achim, μια τεράστια προστατευόμενη περιοχή λιβαδιών του Σαχέλ, η οποία αποτέλεσε το επίκεντρο του προγράμματος επανεισαγωγής.

Αρχικά, τα ζώα παρέμειναν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Στη συνέχεια, 23 από αυτά απελευθερώθηκαν στο καταφύγιο, ενώ εξοπλίστηκαν με δορυφορικά κολάρα GPS.

Η παρακολούθηση μέσω GPS επέτρεψε στις ομάδες προστασίας να καταγράφουν τις μετακινήσεις, την επιβίωση και την προσαρμογή των ζώων στο φυσικό περιβάλλον.

Ο στόχος δεν ήταν απλώς να μεταφερθούν αιχμάλωτα ζώα στην άγρια φύση, αλλά να δημιουργηθεί ένας πληθυσμός που θα μπορούσε να αναπαράγεται και να επιβιώνει αυτόνομα.

Το πρώτο μοσχάρι γεννήθηκε λίγους μήνες αργότερα

Το πρώτο σημαντικό σημάδι ότι η προσπάθεια μπορούσε να στεφθεί με επιτυχία ήρθε τον Δεκέμβριο του 2016, όταν γεννήθηκε στο Τσαντ το πρώτο μοσχάρι όρυξ με κέρατα γιαταγανιού.

Σταδιακά, επιπλέον ζώα μεταφέρθηκαν από πληθυσμούς που βρίσκονταν σε αιχμαλωσία, με στόχο την ενίσχυση του αρχικού κοπαδιού και την εξάπλωσή του σε μεγαλύτερη περιοχή του καταφυγίου.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε ένα γενετικά ποικιλόμορφο «παγκόσμιο κοπάδι» που είχε δημιουργηθεί στο Άμπου Ντάμπι. Σε αυτό συμμετείχαν ζώα με καταγωγή από πληθυσμούς σε αιχμαλωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργήθηκε μια σταθερή πηγή ζώων για τις μελλοντικές επανεισαγωγές.

Περισσότερα από 500 μοσχάρια γεννήθηκαν στην άγρια φύση

Η αναπαραγωγή μέσα στο καταφύγιο αποτέλεσε τελικά έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της ανάκαμψης.

Σύμφωνα με τη Sahara Conservation, από το 2016 έως το 2023 μεταφέρθηκαν στο Τσαντ συνολικά 285 όρυξ που είχαν εκτραφεί σε αιχμαλωσία. Την ίδια περίοδο, περισσότερα από 500 μοσχάρια γεννήθηκαν στην άγρια φύση και ο συνολικός πληθυσμός έφτασε τουλάχιστον τα 600 ζώα.

Τον Νοέμβριο του 2024 μεταφέρθηκαν ακόμη 50 όρυξ από το Άμπου Ντάμπι στο Τσαντ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ζώων που είχαν επανεισαχθεί από το 2016 σε 385.

Η ετήσια έκθεση της Sahara Conservation για το 2024 είχε καταγράψει 580 όρυξ που είχαν γεννηθεί στην άγρια φύση μέχρι εκείνη τη χρονιά. Ωστόσο, οι πιο πρόσφατες δημόσιες πληροφορίες του οργανισμού κάνουν λόγο για περισσότερα από 500, γι' αυτό και ο αριθμός αυτός αποτελεί την πιο συντηρητική εκτίμηση της ανάκαμψης.

Από «εξαφανισμένο» σε «κίνδυνο»

Η αύξηση του πληθυσμού οδήγησε σε μια σημαντική αλλαγή στην επίσημη κατάσταση διατήρησης του είδους.

Τον Δεκέμβριο του 2023, η IUCN αναθεώρησε την ταξινόμηση του όρυξ με κέρατα γιαταγανιού και το μετέφερε από την κατηγορία «Εξαφανισμένο στην Άγρια Φύση» στην κατηγορία «Σε κίνδυνο».

Η αλλαγή αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο, καθώς ο άγριος πληθυσμός είχε ξεπεράσει τα 600 ζώα, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο του προγράμματος για τη δημιουργία πληθυσμού 500 ατόμων.

Ωστόσο, η νέα ταξινόμηση δεν σημαίνει ότι το είδος έχει πάψει να απειλείται. Η επιβίωσή του εξακολουθεί να εξαρτάται από τη διατήρηση του πληθυσμού και την προστασία του καταφυγίου στο οποίο έχει επιστρέψει.

Οι ομάδες διατήρησης συνεχίζουν να παρακολουθούν τις αντιλόπες μέσω δορυφορικών συστημάτων και επιτόπιων ερευνών, καταγράφοντας τις μετακινήσεις, την αναπαραγωγή, την εξάπλωση και την επιβίωσή τους.

Κατά τη διάρκεια ασυνήθιστα θερμών συνθηκών προς το τέλος της ξηρής περιόδου του 2024, η Sahara Conservation εκτίμησε ότι περισσότεροι από 100 όρυξ, κυρίως νεαρά και πρόσφατα απελευθερωμένα ζώα, πέθαναν κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο.

Με την επιστροφή των βροχοπτώσεων, ωστόσο, οι ομάδες προστασίας κατέγραψαν σημάδια ανάκαμψης και προσαρμογής του πληθυσμού.

Δέκα χρόνια μετά, ένα διαφορετικό μέλλον

Τον Αύγουστο του 2026, η Υπηρεσία Προστασίας της Σαχάρας σηματοδότησε τη συμπλήρωση δέκα ετών από την επιστροφή του όρυξ με κέρατα γιαταγανιού στο Τσαντ.

Από μια μικρή ομάδα ζώων που είχαν εκτραφεί σε αιχμαλωσία, το πρόγραμμα οδήγησε στη δημιουργία ενός πληθυσμού περισσότερων από 600 όρυξ που πλέον ζουν ελεύθερα.

Το ταξίδι, πάντως, δεν έχει ολοκληρωθεί. Η πρόκληση για τις οργανώσεις προστασίας της φύσης είναι πλέον να διασφαλίσουν ότι ο πληθυσμός που δημιουργήθηκε στο Τσαντ θα συνεχίσει να αναπαράγεται, να επιβιώνει και να παραμένει βιώσιμος στην άγρια φύση για τις επόμενες γενιές.