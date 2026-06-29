O e-ΕΦΚΑ γνωστοποιεί την ενεργοποίηση, από την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026, της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης ετήσιας εκκαθάρισης και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ απασχολούμενων συνταξιούχων και για το έτος 2025, για ποσά που υπερβαίνουν το ισχύον ετήσιο ανώτατο όριο.
Πρόσβαση στην υπηρεσία:
Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω της υπηρεσίας «Ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήματος για εκκαθάριση, κατ’ έτος, και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ΠΟΡΟΥ υπέρ e-ΕΦΚΑ, ΠΕΡΑΝ του ανώτατου ετήσιου ΟΡΙΟΥ», με επιλογή του έτους αναφοράς (2024 ή 2025) και είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στους απασχολούμενους συνταξιούχους, στον επίσημο ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, στην ενότητα: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.
Διαδρομή:
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Συνταξιούχοι → Μισθωτοί
Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται με κωδικούς Taxisnet και δήλωση ΑΜΚΑ
Διαδικασία / Προϋποθέσεις:
- Δεν απαιτείται υποβολή δικαιολογητικών ή η επίσκεψη στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, καθώς τα απαιτούμενα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας.
- Οι αιτήσεις θα συσχετίζονται με τα ασφαλιστικά δεδομένα των υποβληθεισών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων/Α.Π.Δ. του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους (σύμφωνα με τις εγκυκλίους 7/2024 και 11/2024).
- Η εκκαθάριση και επιστροφή των ποσών θα γίνεται σε περιοδική βάση, με χρήση αυτοματοποιημένων μηχανογραφικών κανόνων.
- Τα ποσά των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, που υπερβαίνουν το εκάστοτε ετήσιο ανώτατο όριό του θα επιστρέφονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, αφού προηγηθεί συμψηφισμός με τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς τον e-ΕΦΚΑ.