Ενεργοποίηση δυνατότητας υποβολής αιτήσεων ετήσιας εκκαθάρισης και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ απασχολούμενων συνταξιούχων πέραν του ανώτατου ορίου και για το έτος 2025.

O e-ΕΦΚΑ γνωστοποιεί την ενεργοποίηση, από την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026, της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης ετήσιας εκκαθάρισης και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ απασχολούμενων συνταξιούχων και για το έτος 2025, για ποσά που υπερβαίνουν το ισχύον ετήσιο ανώτατο όριο.

Πρόσβαση στην υπηρεσία:

Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω της υπηρεσίας «Ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήματος για εκκαθάριση, κατ’ έτος, και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ΠΟΡΟΥ υπέρ e-ΕΦΚΑ, ΠΕΡΑΝ του ανώτατου ετήσιου ΟΡΙΟΥ», με επιλογή του έτους αναφοράς (2024 ή 2025) και είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στους απασχολούμενους συνταξιούχους, στον επίσημο ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, στην ενότητα: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Διαδρομή:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Συνταξιούχοι → Μισθωτοί

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται με κωδικούς Taxisnet και δήλωση ΑΜΚΑ

Διαδικασία / Προϋποθέσεις: