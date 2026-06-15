Τρεις μαγικές βραδιές με τον Μίλτο Πασχαλίδη στο Θέατρο Βράχων.

Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού ο Μίλτος Πασχαλίδης ανέβηκε Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιουνίου στη σκηνή στο Θέατρο Βράχων και χάρισε στο κοινό τρεις ακόμη

μεγάλες συναυλιακές βραδιές.

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Ένταση και τρυφερότητα, ειλικρίνεια, ελπίδα και ροκ ενέργεια ήταν μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά των συναυλιών του Μίλτου Πασχαλίδη αυτές τις τρεις βραδιές που ήταν γεμάτες δυνατές στιγμές.

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Εκεί και η Παυλίνα Βουλγαράκη που συμμετείχε στις συναυλίες και φυσικά, όλα τα τραγούδια του Μίλτου που αγαπούν οι θαυμαστές τους: «Το Καπηλειό», «Ξημερώματα», «Βυθισμένες Άγκυρες», «Περσίδες», «Κακές Συνήθειες», «Παραμύθι με λυπημένο τέλος», κ.ά.

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Πριν συνεχίσει την καλοκαιρινή του περιοδεία με επόμενο σταθμό το Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη (19/06), ο Μίλτος Πασχαλίδης, θα ανηφορίσει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, για ένα αφιέρωμα στα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου με τίτλο «Πάντα γελαστοί και γελασμένοι». Τραγουδούν ακόμα οι: Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης και Μαρία Παπαγεωργίου.

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