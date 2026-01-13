Ιστορία σαν παραμύθι. Από που ξεκίνησε η Mercedes και που έφτασε σήμερα. Στις 22 Νοεμβρίου 1900, σε ένα εργαστήριο στο Cannstatt, γεννήθηκε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα νέο όχημα.

Η πρώτη Mercedes της ιστορίας, η Mercedes 35 hp, δεν έθεσε απλώς τις βάσεις της μάρκας, καθόρισε τι σημαίνει «σύγχρονο αυτοκίνητο» και χάραξε τον δρόμο που ακολουθεί μέχρι σήμερα η αυτοκίνηση.

Η ιστορία της Mercedes-Benz, όπως τη γνωρίζουμε, ξεκινά επίσημα πριν από 125 χρόνια, όταν η Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) ολοκληρώνει στις 22 Νοεμβρίου 1900 την Mercedes 35 hp. Ένα αυτοκίνητο που, μόλις 14 χρόνια μετά την εφεύρεση του αυτοκινήτου από τους Carl Benz και Gottlieb Daimler, απομακρύνεται ριζικά από τη λογική της μηχανοκίνητης άμαξας και εισάγει έναν επαναστατικό συνολικό σχεδιασμό: χαμηλό κέντρο βάρους, μακρύ μεταξόνιο, φαρδύ μετατρόχιο και έναν κινητήρα υψηλών επιδόσεων, σχεδιασμένο για να αντέχει σε πραγματικές συνθήκες χρήσης αλλά και αγώνων.

Πίσω από τη γέννηση της πρώτης Mercedes βρίσκεται ο Emil Jellinek, επιχειρηματικός εταίρος της DMG, παθιασμένος οδηγός και ο σημαντικότερος πελάτης της εταιρείας εκείνη την εποχή. Το 1900 και μόνο, παραγγέλνει 72 οχήματα, τα οποία προορίζονται για την ευρωπαϊκή ελίτ. Μετά το θανατηφόρο ατύχημα του οδηγού Wilhelm Bauer στην ανάβαση Nice–La Turbie, ο Jellinek ζητά από τον Wilhelm Maybach ένα αυτοκίνητο ισχυρό, ασφαλές και τεχνολογικά προηγμένο, ικανό να ξεπεράσει τους περιορισμούς των πρώτων κατασκευών.

Το αποτέλεσμα είναι η Mercedes 35 hp, ένα όχημα που σχεδιάστηκε εξαρχής με επιρροές από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό αλλά και με σαφή προσανατολισμό στην καθημερινή χρήση. Ως σπορ έκδοση διακρίνεται στους αγώνες, ενώ με πολυτελές αμάξωμα μπορεί να καλύψει άνετα μεγάλες αποστάσεις. Δεν πρόκειται για δύο διαφορετικούς κόσμους, αλλά για ένα ενιαίο όραμα: υψηλή απόδοση χωρίς συμβιβασμούς στην αξιοπιστία.

Κομβικό ρόλο σε αυτή την επανάσταση παίζει ο τετρακύλινδρος κινητήρας 5,9 λίτρων, σχεδιασμένος από τον Josef Brauner, με απόδοση 35 ίππων στις 950 σ.α.λ., νούμερο εντυπωσιακό για την εποχή. Για να διατηρηθεί αυτή η απόδοση, ο Maybach εφευρίσκει το ψυγείο τύπου κηρήθρας, μια καθαρά τεχνική λύση που εξελίσσεται σταδιακά σε εμβληματικό στοιχείο της σχεδίασης Mercedes. Η χαρακτηριστική αυτή μορφή του εμπρός μέρους, που σήμερα επανερμηνεύεται με σύγχρονο τρόπο στη νέα Mercedes-Benz GLC, έχει τις ρίζες της ακριβώς σε εκείνο το πρώτο αυτοκίνητο του 1900.

Μετά από εβδομάδες δοκιμών και τελειοποίησης, η πρώτη Mercedes 35 hp παραδίδεται στον Jellinek στις 22 Δεκεμβρίου 1900 και λίγους μήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 1901, κυριαρχεί στην Εβδομάδα Αγώνων της Νίκαιας. Οι νίκες στη διαδρομή Νίκαια–Salon–Νίκαια και στην ανάβαση της La Turbie επιβεβαιώνουν ότι το νέο αυτό αυτοκίνητο δεν ήταν απλώς πρωτοποριακό, αλλά και ουσιαστικά ανώτερο.

Την ίδια χρονιά, η DMG παρουσιάζει τα Mercedes 12/16 hp και 8/11 hp, ενώ το 1902 ακολουθεί η σειρά Mercedes-Simplex, σηματοδοτώντας την ωρίμανση της ιδέας. Παράλληλα, το 1900 λαμβάνεται και μια στρατηγική απόφαση-κλειδί: η αγορά του οικοπέδου στο Untertürkheim, που παραμένει έως σήμερα η καρδιά της παραγωγής Mercedes-Benz.

Ο Gottlieb Daimler δεν πρόλαβε να δει αυτές τις εξελίξεις, καθώς έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο του 1900. Όμως η Mercedes 35 hp απέδειξε ότι η δυναμική που είχε θέσει σε κίνηση ήταν ασταμάτητη. Ένα αυτοκίνητο που δεν δημιούργησε απλώς μια μάρκα, αλλά όρισε το μέλλον της αυτοκίνησης – και συνεχίζει, 125 χρόνια μετά, να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται κάθε σύγχρονη Mercedes.