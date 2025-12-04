«Δεν ντρέπεστε λίγο, έχετε φάει με χρυσά κουτάλια», η ατάκα της Ζωής για τον Μαγειρία.

Άνω κάτω έγινε η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν εξέτασε τον Χρήστο Μαγειρία η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον μάρτυρα όταν του καταλόγισε πως αυτός και η οικογένειά του τρώνε με «χρυσά κουτάλια» από τον δημόσιο και τον χαρακτήρισε «κακοποιό», με τον ίδιο να απαντά στους ίδιους υψηλούς τόνους, κάνοντας λόγο για αντιπολίτευση στην πλάτη της οικογένειάς του.

Ενδεικτικοί της έντασης που επικράτησε είναι οι παρακάτω διάλογοι

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Τον Τασούλα τον γνωρίζετε;

Μάρτυρας: Τον γνωρίζω, ήταν δήμαρχος Ιωαννίνων, ένα άτομο με κύρος. Τον γνωρίζω σαν πρόεδρο της Βουλής που έρχεται επίσκεψη στο χωριό και του λέω «γεια σου πρόεδρε» και μου λέει «Τσι φατς;», μου μιλά βλάχικα. Γνώριζε τον πατέρα μου

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Πως τον γνώριζε;

Μάρτυρας: Δεν μπορώ να ρωτήσω τον συγχωρεμένο έχει πεθάνει 25 χρόνια

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μας είπατε πως η αδερφή σας πέθανε στα βουνά.

Μάρτυρας: Θα ευχόσασταν να έχει πεθάνει όλη η οικογένεια στα βουνά.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεστε λίγο, έχετε φάει με χρυσά κουτάλια και έρχεστε και επικαλείστε νεκρά παιδιά. Συλληφθήκατε για αρχαιοκαπηλία;

Μάρτυρας: Δεν θα λέτε άλλα λόγια!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αλλού αυτά! Δεν θα δίνετε εντολές!

Μάρτυρας: Καμία κατηγορία δεν υπάρχει! Κανένα βούλευμα! Είστε μορφωμένη, αλλά το παίζετε πονηρή! Αυτό είναι το επίπεδό σας! Δεν μπορείτε να μας προσβάλλετε!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς προσβάλετε την νοημοσύνη μας!

Η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ρωτούσε επιμόνως αν έχει συλληφθεί για οπλοκατοχή το 2015, με τον μάρτυρα να λέει πως αφορούσε υπόθεση για την οποία είχε αθωωθεί, καθώς τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του ήταν του πατέρα του από το ’40 όπως είπε.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Συλληφθήκατε κύριε το 2015;

Μάρτυρας: Αυτή την ώρα μας βλέπει κόσμος. Δεν τηρείτε κανέναν δημοκρατικό κανόνα και θέλετε να με ξεφτιλίσετε. Είναι ψέματα και κάνετε αντιπολίτευση. Θα το έλεγα «Πλεύση λασπολογίας» στην οικογένεια μου.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: ήταν αντάρτης ο πατέρας σας;

Μάρτυρας: Οι αντάρτες ήταν άλλοι, ο πατέρας μου ήταν πάντα δεξιός

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Ήταν ταγματασφαλίτης;

Μάρτυρας: Τι ρωτάτε; Ξέρετε τι λέτε; Ντροπή. Άσε τον συγωρεμένο

Ζ. Κωνσταντοπούλου: πρόσεχε πως μιλάς

Μάρτυρας: Κι εσύ σε μένα, έχουμε τα ίδια δικαιώματα

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Όχι, έχεις έρθει σαν μάρτυρας, σε προστατεύουν από την ΝΔ έχεις φάει με χρυσά κουτάλια και κάνεις μαγκιές. Πόσα χρήματα πήρες από δημόσιο τα τελευταία 20 χρόνια;

Εξίσου καταιγιστική ήταν και η συνέχεια

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Πόσα στρέμματα απαλλοτριώθηκαν και κολυμπάτε στο χρήμα 30 χρόνια;

Μάρτυρας: Η μητέρα μου αγόρασε το χωράφι που απαλλοτριώθηκε το 1972 . Το 1994 πήρε αποζημίωση.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Μέσα στη Χούντα. Που είχε τα χρήματα η μητέρα σας και αγόρασε τα κτήματα το ‘72;

Μάρτυρας: Ρώτα την. Ήταν χορευτής. Ήταν ηθοποιός στη Δώρα Στράτου. Έπαιρνε 300 δραχμές στην κάθε παράσταση.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Από τον χορό έκανε περιουσία…. Για να καταλάβει ο κοσμάκης τι δούλεμα τρώει και πως αρμέγετε το ελληνικό δημόσιο και δεν ντρέπεστε.

Μάρτυρας: Τα πρόβατά μου αρμέγω.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε ένας κοινός κακοποιός.

Σε άλλο σημείο η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε για τον μάρτυρα τα πως «για να καταλάβει ο κοσμάκης τι δούλεμα τρώει. Επί χρόνια δεν αρμέγετε τα γελάδια, αλλά το ελληνικό δημόσιο». «Είστε πολύ καλή παραποιητής της αλήθειας» απάντησε ο μάρτυρας.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ήρθε και σε ευθεία αντιπαράθεση με την αντιπρόεδρο της επιτροπής Μαρία Συρεγγέλα, όταν είπε πως η Πόπη Σεμερτζίδου έχει σχέσεις μαζί της.

«Η κ. Κωνσταντοπούλου άφησε να εννοηθεί ότι η Πόπη Σεμερτζίδου ήταν συνεργάτιδά μου επειδή βρεθήκαμε σε μια συνάντηση στα πλαίσια των καθηκόντων μου, το οποίο σαφώς και δεν ισχύει. Επειδή τυχαίνει και προέρχομαι από λαϊκή παράταξη που συναντά κόσμο στον γραφείο του και δεν βγαίνουμε με ολογράμματα και ΑΙ, θα ζητήσω από την κ. Κωνσταντοπούλου που είπε ότι είμαι διαπλεκόμενη να ζητήσει συγγνώμη. Γιατί καλό είναι να συναντηθεί κάποια στιγμή με την αλήθεια. Δεν επιτρέπω να παίζει κανείς με την ακεραιότητά μου γιατί αλλιώς επιφυλάσσομαι κάθε νόμιμου δικαιώματός μου», τόνισε η Μαρία Συρεγγέλα, με την πρόεδρο της Πλεύσης να επιμένει λέγοντάς της πως οφείλει να δώσει εξηγήσεις.

