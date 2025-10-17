Δείτε τις εξαιρέσεις και τις ειδικές ρυθμίσεις που φέρνει ο Δακτύλιος.

Από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 τίθενται σε ισχύ τα νέα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας (Δακτύλιος), τα οποία θα διαρκέσουν έως και τις 24 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5565/17.10.2025).

Η απόφαση, που συνυπογράφεται από τους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διατηρεί το γνώριμο σύστημα «μονά-ζυγά» για τα επιβατικά και μικρά φορτηγά οχήματα (με μέγιστο βάρος έως 2.200 κιλά).

Συγκεκριμένα, τα οχήματα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας θα κινούνται τις ζυγές ημέρες, ενώ εκείνα με μονό αριθμό θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν τις μονές ημέρες. Οι περιορισμοί θα ισχύουν Δευτέρα έως Πέμπτη, 07:00-20:00, και Παρασκευή, 07:00-15:00, ενώ δεν θα εφαρμόζονται τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες και κατά τις απεργίες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Το όριο του «Δακτυλίου» παραμένει το ίδιο, περικλείοντας τους βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας — Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Συγγρού, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Πατησίων, μεταξύ άλλων — ενώ στις οριακές λεωφόρους δεν ισχύουν οι περιορισμοί.

Εξαιρέσεις από τα μέτρα προβλέπονται για αμιγώς ηλεκτρικά, υβριδικά και οχήματα φυσικού αερίου ή υγραερίου, καθώς και για οχήματα EURO 6 με εκπομπές κάτω από 120 γρ./χλμ. (NEDC) ή 145 γρ./χλμ. (WLTP).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επίσης, απαλλάσσονται κρατικά οχήματα, διπλωματικά, οχήματα ΑμεΑ, ιατρών σε υπηρεσία, κατόχων επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου, καθώς και μόνιμων κατοίκων εντός του δακτυλίου, οι οποίοι θα διαθέτουν ειδική κάρτα εισόδου-εξόδου.

Η απόφαση προβλέπει ακόμη ειδικές ρυθμίσεις για μέσα ενημέρωσης, τράπεζες, πολιτικά κόμματα, δημόσιες υπηρεσίες και επαγγελματικούς φορείς, οι οποίοι μπορούν να διαθέτουν συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων με εξαίρεση από τα μέτρα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στόχος των μέτρων είναι η αποσυμφόρηση του κέντρου και η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για πιο πράσινη και βιώσιμη αστική κινητικότητα.