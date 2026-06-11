«Ο εχθρός έπληξε με ακρίβεια υποδομές που συνδέονται άμεσα με την καθημερινή επιβίωση και την υγεία των πολιτών», δήλωσε ο Χαμζεχπούρ, χαρακτηρίζοντας την πράξη αυτή ως «κατάφωρη τρομοκρατία».

Το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράν δημοσίευσε την Πέμπτη φωτογραφίες μιας δεξαμενής πόσιμου νερού, η οποία –σύμφωνα με αξιωματούχους– καταστράφηκε από πυραυλικό πλήγμα, καθώς και εικόνες από θραύσματα πυρομαχικών που, όπως δήλωσαν ειδικοί στο CNN, φαίνεται να προέρχονται από βόμβα αμερικανικής κατασκευής.

Το CNN δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα αν τα πυρομαχικά που εμφανίζονται στην εικόνα, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το Mehr, εντοπίστηκαν όντως στο σημείο. Οι φωτογραφίες της κατεστραμμένης δεξαμενής νερού γεωεντοπίστηκαν αρχικά στο νότιο Ιράν από έναν ανεξάρτητο ερευνητή που δημοσιεύει στο X με το όνομα «acceladealer», και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκαν από το CNN.

Η φωτογραφία, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Mehr στις 10 Ιουνίου 2026, δείχνει τα φερόμενα ως υπολείμματα ενός πυρομαχικού που έπληξε δεξαμενή νερού στο Νότιο Ιράν. Ειδικοί σε θέματα εξοπλισμού που μίλησαν στο CNN τα αναγνώρισαν ως προερχόμενα από κατευθυνόμενο πυρομαχικό ακριβείας της σειράς GBU-39.

Η φωτογραφία, που δημοσιεύτηκε από το Mehr μαζί με εικόνες της κατεστραμμένης δεξαμενής νερού στην πόλη Μπαμανί του Ιράν, δείχνει εξαρτήματα μιας βόμβας της σειράς GBU-39, ενός κατευθυνόμενου πυρομαχικού ακριβείας που παράγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τους ειδικούς πυρομαχικών Τρέβορ Μπολ (πρώην ανώτερο μέλος της ομάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του αμερικανικού στρατού) και Ν. Ρ. Τζένζεν-Τζόουνς (διευθυντή της Armament Research Services).

Το Ισραήλ και ορισμένα κράτη του Κόλπου διαθέτουν επίσης τη συγκεκριμένη βόμβα στα οπλοστάσιά τους. Ο Μπολ δήλωσε ότι οι ζημιές στη δεξαμενή νερού είναι σε γενικές γραμμές συμβατές με εκείνες που προκαλεί μια GBU-39.

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«Δύο τσιμεντένιες δεξαμενές αποθήκευσης νερού, συνολικής χωρητικότητας 2.500 κυβικών μέτρων, στην περιοχή Μπαμανί, επλήγησαν από πυραύλους και βγήκαν εκτός λειτουργίας», επιβεβαίωσε στο Mehr ο Αμπντούλ Χαμίντ Χαμζεχπούρ, διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Χορμοζγκάν.

Σύμφωνα με το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim, οι δεξαμενές αυτές εξυπηρετούσαν τουλάχιστον 20.000 Ιρανούς. Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε το Mehr δείχνουν μόνο τη μικρότερη από τις δύο δεξαμενές, της οποίας η οροφή έχει καταρρεύσει και περιβάλλεται από συντρίμμια. Μεγάλοι σωλήνες διακρίνονται να οδηγούν στη δεξαμενή, η οποία θα μπορούσε να χωρέσει περίπου μισό εκατομμύριο λίτρα νερού, σύμφωνα με μετρήσεις από δορυφορικές εικόνες.