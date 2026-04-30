Συγκεκριμένα εκτός λειτουργίας θα βεθεί η «Υπηρεσία αποδοχής συμβάσεων παρ.9 άρθρου 39 Ν.4387/2016 (ΔΠΥ)».

Η Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. ενημερώνει εργοδότες και ασφαλισμένους ότι, στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Νέο Ο.Π.Σ.), θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας: «Υπηρεσία αποδοχής συμβάσεων παρ. 9 άρθρου 39 Ν.4387/2016 (ΔΠΥ)»

Χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας:

Από τις 4 Μαΐου 2026 έως και τις 10 Μαΐου 2026

Κατά το ανωτέρω διάστημα, η υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη για το κοινό.

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστούν:

Η ομαλή και ασφαλής μετάπτωση των δεδομένων στο νέο σύστημα

Η ακεραιότητα και αξιοπιστία των πληροφοριών

Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η Διοίκηση του Φορέα ζητά την κατανόηση των χρηστών για την προσωρινή αυτή αναστάτωση, η οποία αποσκοπεί στη συνολική βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.