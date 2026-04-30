Οι ημερίδες του ΕΦΚΑ θα γίνουν σε συνεργασία με τον γερμανικό φορέα συντάξεων DRV.

Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων με στόχο την ταχύτερη επεξεργασία συνταξιοδοτικών υποθέσεων και την καλύτερη ενημέρωση των ασφαλισμένων διοργανώνει ο e-ΕΦΚΑ σε συνεργασία με τον γερμανικό φορέα συντάξεων Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg.

Οι ημερίδες θα καλύψουν θέματα σχετικά με το ισχύον συνταξιοδοτικό καθεστώς και τα δικαιώματα συνταξιοδότησής τους, τόσο από γερμανικής, όσο και από ελληνικής πλευράς.

Οι Ελληνογερμανικές ημερίδες θα γίνουν από τις 5 μέχρι τις 7 Μαϊου στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL (Λεωφόρος Βας.Αλεξάνδρου 2) 08:00 με 15:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν λάβει προσωπική πρόσκληση από τον γερμανικό φορέα. Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται σε εξατομικευμένη βάση, με εξέταση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, από εξειδικευμένους εκπροσώπους του e-ΕΦΚΑ και του γερμανικού φορέα Deutsche Rentenversicherung.

Ώρες επικοινωνίας: 09:00 – 15:00

Τηλέφωνο: 210 6783656