Μία σταθερή πορεία προς την κορυφή της Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσα από τη διαρκή ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων και τη δέσμευση για ένα υπεύθυνο επιχειρηματικό μέλλον.

Η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ηγετική της θέση στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς για 9η συνεχή χρονιά αναγνωρίζεται ως Sustainable Company και συμπεριλαμβάνεται στην κορυφαία ομάδα των The Most Sustainable Companies in Greece 2026.

Η διάκριση αυτή, η οποία απονέμεται από το QualityNet Foundation, αποτελεί το αποτέλεσμα μιας πολυεπίπεδης αξιολόγησης των επιχειρηματικών επιδόσεων με βάση τα διεθνή κριτήρια ESG (Environment - Society - Governance). Η Lidl Ελλάς συγκαταλέγεται στις πρώτες 43 εταιρείες που διαμορφώνουν την Επιχειρηματική Χάρτα Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας, επιδεικνύοντας μια ολιστική προσέγγιση μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές, συστήματα διοίκησης και ουσιαστικά επιτεύγματα.

Με αφορμή αυτή τη διάκριση, η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, δήλωσε σχετικά: «Η ανάδειξη της Lidl Ελλάς ως Sustainable Company για 9η συνεχή χρονιά δεν είναι απλώς μια επιβράβευση, αλλά η απόδειξη της συνεπούς μας δέσμευσης στις αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Στη Lidl Ελλάς, η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του DNA μας και της στρατηγικής μας για το μέλλον. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία, παραμένοντας προσηλωμένοι στον στόχο μας για ένα καλύτερο αύριο για όλους.»

Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με την υποστήριξη θεσμικών φορέων όπως ο ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και με τη συνεργασία του German Council for Sustainable Development.

Για τη Lidl Ελλάς, η βιωσιμότητα δεν είναι μια αποσπασματική δράση, αλλά ο πυρήνας της επιχειρηματικής της λειτουργίας. Η δέσμευση της εταιρείας παραμένει σταθερή για ένα μέλλον που σέβεται το περιβάλλον, στηρίζει την κοινωνία και πορεύεται με διαφάνεια και υπευθυνότητα.