Αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο χρεοκοπίας θα βρεθούν ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, αν οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών παραμείνουν υψηλές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, προειδοποίησε ο CEO της Ryanair, Μάικλ Ο' Λίρι.

Μιλώντας στο CNBC την Πέμπτη, ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους δήλωσε ότι η Ryanair είναι προστατευμένη, καθώς έχει «κλειδώσει» την τιμή για το 80% των καυσίμων της και προέβλεψε «χρεοκοπίες» άλλων εταιρειών αν οι τιμές δεν μειωθούν.

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν εκτοξευθεί από τότε που τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ «έκλεισαν», μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. «Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί από τον Μάρτιο. Το Jet A-1 περίπου στα 80 δολάρια το βαρέλι. Τώρα είναι στα 150 δολάρια», δήλωσε ο Ο' Λίρι.

Η μέση τιμή εκτοξεύθηκε στα 179 δολάρια το βαρέλι για την εβδομάδα που έληξε στις 24 Απριλίου, σύμφωνα με το Jet Fuel Price Monitor της International Air Travel Association.

«Αν οι τιμές παραμείνουν υψηλές για μεγαλύτερο διάστημα αυτό το καλοκαίρι, πιστεύουμε ότι αρκετοί από τους ανταγωνιστές μας στον κλάδο των αερομεταφορών στην Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν πραγματικές οικονομικές δυσκολίες», εκτίμησε.

«Πιστεύω ότι θα υπάρξουν χρεοκοπίες», πρόσθεσε.

«Αν η τιμή παραμείνει στα 150 δολάρια το βαρέλι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, τότε θα δούμε ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να χρεοκοπούν και αυτό, μεσοπρόθεσμα, πιθανότατα θα είναι καλό για την Ryanair», υπογράμμισε.

«Είμαστε η αεροπορική εταιρεία με την καλύτερη προστασία και την καλύτερη αντιστάθμιση κινδύνου στην Ευρώπη», είπε.

«Δεν θα αυξήσουμε τις τιμές»

«Μπορούμε να εγγυηθούμε στον κόσμο ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις τιμών, ούτε αντιστάθμιση κινδύνου για τα καύσιμα, ούτε επιπλέον επιβαρύνσεις λόγω της έκτακτης αύξησης των τιμών των καυσίμων, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί με τον εφοδιασμό το καλοκαίρι», συνέχισε ο CEO της Ryanair.

Ανέφερε ότι πριν από μερικές εβδομάδες υπήρχαν ανησυχίες σχετικά με τον εφοδιασμό του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά έκτοτε η κατάσταση έχει βελτιωθεί.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας δήλωσε στο CNBC την περασμένη εβδομάδα ότι η Ευρώπη έχει επάρκεια για έξι εβδομάδες.

Με πληροφορίες από CNBC