Οι λιμενεργάτες προειδοποιούν πως η Ραφήνα εξυπηρετεί περισσότερα πλοία από τις δυνατότητές της, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων.

Απεργία για τα προβλήματα ασφάλειας και τις ελλείψεις στις λιμενικές υποδομές της Ραφήνας πραγματοποιεί σήμερα Παρασκευή η ΠΕΝΕΝ, υπογραμμίζοντας την απουσία ασφαλούς και αναγνωρισμένου αγκυροβολίου εκτός λιμένα, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη τη διανυκτέρευση πλοίων στη ράδα.

Η κινητοποίηση συνεχίζεται κανονικά παρά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, το οποίο έκρινε νωρίτερα την απεργία παράνομη, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας (ΣΕΤΑΚ).

«Δεν θα φύγει κανένα πλοίο. Η απεργία είναι 24ωρη και θα εφαρμοστεί ευλαβικά από τα πληρώματα και τα συνδικαλιστικά τους όργανα», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, Αντώνης Νταλακογιώργος.

Σημειώνεται πως το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης εστιάζει κυρίως στο διαδικαστικό κομμάτι της προκήρυξης. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη οκταήμερη προθεσμία για την έγγραφη γνωστοποίηση της απεργίας στους εργοδότες και τις αρμόδιες αρχές, ενώ δεν υπήρξε και ο απαιτούμενος προσδιορισμός του προσωπικού ασφαλείας.

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Από την πλευρά τους, τα ναυτεργατικά σωματεία αποδίδουν στην ακτοπλοϊκή SeaJets πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια αναστολής της απεργίας, υποστηρίζοντας ότι η κινητοποίηση έχει προκηρυχθεί με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων.

Παράλληλα τονίζουν πως οι συνθήκες στο λιμάνι της Ραφήνας έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όρια ασφαλείας, ενώ υπογραμμίζουν ότι οι υφιστάμενες υποδομές είναι εντελώς ανεπαρκείς για να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο όγκο και τον αυξημένο αριθμό των πλοίων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Έρχονται αποφάσεις για νέες κινητοποιήσεις

Αναφορικά με το ενδεχόμενο συνέχισης των απεργιακών κινητοποιήσεων, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Αντώνης Νταλακογιώργος ανέφερε ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά τη συνέλευση του σωματείου.

Όπως είπε, η ΠΕΝΕΝ θα αξιολογήσει τις απαντήσεις που έχει λάβει από την κυβέρνηση, το υπουργείο Ναυτιλίας και τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να αποφασίσει τα επόμενα βήματά της.

Παράλληλα, επέρριψε την ευθύνη για την απεργία στην κυβέρνηση, στο υπουργείο Ναυτιλίας και στους εφοπλιστές, υποστηρίζοντας ότι τα αιτήματα των ναυτεργατών έχουν τεθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχουν δοθεί ουσιαστικές λύσεις.

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Σημειώνεται πως ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας χθες σε τηλεοπτικό σταθμό, τόνισε ότι η ανάπτυξη της ακτοπλοΐας δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε βάρος της ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι το λιμάνι μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα έως πέντε πλοία, ενώ οι αιτήσεις δρομολόγησης είναι σημαντικά περισσότερες.

Όπως ανέφερε, η Λιμενική Αρχή εφαρμόζει αυστηρά το ισχύον καθεστώς ελλιμενισμού, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν υπάρχει καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφάλειας».