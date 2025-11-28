Εκτιμήσεις ότι ίσως τα δύο τάνκερ να έπεσαν σε νάρκες.

Εκρήξεις σημειώθηκαν σε δύο τάνκερ ανοιχτά της Τουρκίας, στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στο στενό του Βοσπόρου. Πρόκειται για πλοία στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, καθώς πιστεύεται ότι ανήκουν στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας.

Το ένα από τα δύο τάνκερ είναι το Kairos, μήκους 274 μέτρων, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη και προκλήθηκε φωτιά, ενώ έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα, ταξιδεύοντας από την Αίγυπτο στη Ρωσία, ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών.

Κινητοποιήθηκαν αμέσως δύο ταχύπλοα διάσωσης, ένα ρυμουλκό και ένα σκάφος ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τα 25 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Προορισμός του Kairos ήταν το Νοβοροσίσκ της Ρωσίας, όταν ανέφερε «εξωτερική πρόσκρουση» που προκάλεσε φωτιά, σε απόσταση 28 ναυτικών μιλίων από τις τουρκικές ακτές, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της γειτονικής χώρας.

Στο άλλο τάνκερ, το Virat, η έκρηξη σημειώθηκε ενώ βρισκόταν περίπου 35 ναυτικά μίλια από τις ακτές, επίσης στη Μαύρη Θάλασσα. Και εκεί εστάλησαν μονάδες διάσωσης και ένα εμπορικό πλοίο. Πυκνός καπνός εντοπίστηκε στο μηχανοστάσιο, αλλά τα 20 μέλη του πληρώματος είναι σε καλή κατάσταση, ανέφερε ακόμα η τουρκική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων.

Τόσο το Kairos όσο και το Virat είναι στη λίστα των πλοίων για τα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει περιστατικά με πλοία που έπεσαν σε νάρκες στη Μαύρη Θάλασσα. Η ναυτιλιακή εταιρεία Tribeca σημείωσε πως οι αναφορές υποδεικνύουν ότι το Kairos μπορεί να χτύπησε νάρκη και κινδυνεύει να βυθιστεί.

