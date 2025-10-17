Ποια είναι η παρτίδα που ανακαλείται και πώς θα αποζημιωθούν οι καταναλωτές, όλες οι λεπτομέρειες.

Η LIDL Hellas με ανακοίνωσή της γνωστοποιεί ότι προχωρά σε προληπτική ανάκληση του προϊόντος «Βόειος Κιμάς 12-24 Μηνών Νωπός, 500g VAC» (παρτίδα L25.277, ημερομηνία λήξης 16/10/2025), καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί η παρουσία σαλμονέλας. Η ανάκληση γίνεται σε συνεργασία με την εταιρεία VESTA FOODS Α.Ε.

Αυτός είναι ο κιμάς που ανακαλείται

Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά στο προϊόν «Βόειος Κιμάς 12-24 Μηνών Νωπός , 500gr VAC» με ημερομηνία λήξης 16/10/2025 και L25.277.

Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν το προϊόν και μπορούν να το επιστρέψουν σε οποιοδήποτε κατάστημα LIDL, όπου θα τους επιστραφεί το ποσό αγοράς, ακόμη και χωρίς απόδειξη. Ως εκ τούτου, η εταιρεία VESTA FOODS Α.Ε, παρακαλεί όλους τους πελάτες που έχουν αγοράσει το εν λόγω προϊόν, να λάβουν υπόψιν τους την ανάκληση και να μην προχωρήσουν στην κατανάλωση του προϊόντος, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί η παρουσία σαλμονέλας.

Πώς θα αποζημιωθούν οι καταναλωτές

Το προϊόν «Βόειος Κιμάς 12-24 Μηνών Νωπός , 500gr VAC» πωλήθηκε από την LIDL HELLAS και μπορεί να επιστραφεί σε οποιοδήποτε κατάστημα , με το τίμημα της αγοράς να επιστρέφεται, ακόμη και χωρίς την απόδειξη αγοράς.

Η ανακοίνωση ανάκλησης από τα LIDL

