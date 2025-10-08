Καταιγιστικές έρχονται η εξελίξεις στη νέα δραματική σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς»!

Λίγες μόλις ημέρες μετράνε από τη στιγμή που η νέα, δραματική σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς», έχει κάνει πρεμιέρα, και οι εξελίξεις έρχονται σωρηδόν για να καθηλώσουν το τηλεοπτικό κοινό.

Σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, θα προβληθεί το νέο επεισόδιο της σειρά, στις 20:00.

Αφού ο Λευτέρης και η Φωτεινή συναντήσουν τη μητέρα τους, μια νέα αποκάλυψη έρχεται για να διαταράξει την ήδη τεταμένη κατάσταση στην οικογένεια Καλλιγά. Ο Θεόφιλος ανακοινώνει σε όλους τον αρραβώνα του Ορφέα με την Άννα…

«Να μ’ αγαπάς»: Όσα θα δούμε απόψε στις 20:00

Ο Θεόφιλος και ο Ορφέας σπεύδουν στο αστυνομικό τμήμα, όπου κρατείται ο Χάρης. Η απροσδόκητη κρίση κάνει την οικογένεια Καλλιγά να ξημερωθεί στο νοσοκομείο της πόλης. Μετά τις αποκαλύψεις του πατέρα του ο Ορφέας υπόσχεται να μείνει στο Ναύπλιο.

{https://www.youtube.com/watch?v=vbIw1aCdm2w}

Η ανακοίνωση του αρραβώνα Άννας και Ορφέα πέφτει σαν βόμβα προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις, ενώ αποκαλύπτονται σκοτεινά μυστικά για το παρελθόν της Άννας και τα χρέη των επιχειρήσεων. Η Φωτεινή και ο Λευτέρης αποκαλύπτονται στη Ζωή ως τα εγκαταλελειμμένα δίδυμα παιδιά της, φέρνοντας νέα δραματική ανατροπή.

Η Φωτεινή ζητά από τον Λευτέρη να φύγουν και να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη. Εκείνος της λέει πως αν μέσα στις επόμενες πέντε μέρες δεν έχουν καταφέρει να μιλήσουν με τη μητέρα τους θα φύγουν…

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=s0lVebM0Uj0}