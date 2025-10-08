Ο τηλεοπτικός σταθμός, έφερε στη δημοσιότητα το τρέιλερ όπου ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, υποδέχεται στο πλατό τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με την πρεμιέρα της εκπομπής «The 2Night Show», έκανε σαφές πως η 10η σεζόν, αναμένεται να είναι γεμάτη εκπλήξεις, δυνατές συνεντεύξεις και εξαιρετικές παρουσίες στο πλατό.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η εκπομπή έκανε πρεμιέρα για φέτος, μόλις τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, ενώ ο παρουσιαστής, σχολίασε την επικαιρότητα και έδωσε μερικές, μικρές λεπτομέρειες για τα όσα ακολουθούν. Μια από αυτές, είναι και οι συνέντευξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο «The 2Night Show»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου λοιπόν, αναμένεται να υποδεχτεί στο πλατό της εκπομπής τον παγκοσμίου φήμης, εμβληματικό μπασκετμπολίστα Γιάννης Αντετοκούνμπο, η συνέντευξη του οποίου θα προβληθεί τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου στις 24:00, στον ΑΝΤ1.

Ο σπουδαίος μπασκετμπολίστας λοιπόν, πρόκειται να εμφανιστεί για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, για να παραχωρήσει μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, ενώ ήδη από το τρέιλερ της εκπομπής, φαίνεται η ευγένεια και η καλοσύνη του. Σε ένα από τα στιγμιότυπα μάλιστα ακούγεται να αποκαλεί τον παρουσιαστή «Κύριο Γρηγόρη», με τον ίδιο να του ζητάει να μιλάνε στον ενικό.

«Σε μια προσωπική εξομολόγηση για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση…», ακούγεται να λέει ο αφηγητής.

Σε δεύτερο χρόνο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, φαίνεται να παραχωρεί μια εξαιρετικά συγκινητική, προσωπική εξομολόγηση, στην οποία αναφέρεται στον πατέρα του, στην μητέρα του και στην σύζυγο του Μαράια, ενώ φέρνει στο μυαλό του και αναμνήσεις από την εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «Πολύ την Κυριακή».

Δείτε το τρέιλερ:

