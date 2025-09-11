Games
ElvalHalcor: Αύξησε πωλήσεις και κερδοφορία στο πρώτο εξάμηνο 2025

Ο όγκος πωλήσεων κατέγραψε άνοδο 2,1% σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2024.

Η ElvalHalcor, θυγατρική της Viohalco και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακοίνωσε ισχυρές επιδόσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2025, παρά τις έντονες προκλήσεις που δημιουργεί το ασταθές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 1,862 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 8% σε σχέση με τα 1,724 δισ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2024, ενισχυμένος από τις υψηλότερες τιμές των μετάλλων στο LME και την αυξημένη ζήτηση, κυρίως στον τομέα του αλουμινίου.

Ο όγκος πωλήσεων κατέγραψε άνοδο 2,1% σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2024, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στη δυναμική που παρουσίασε ο κλάδος συσκευασίας αλουμινίου, αξιοποιώντας τη νέα παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου. Παράλληλα, οι τιμές των βασικών μετάλλων διαμορφώθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα: το αλουμίνιο έφθασε τα 2.331 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 6,9%), ο χαλκός τα 8.641 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 2,7%) και ο ψευδάργυρος τα 2.516 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 3,1%).

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη (a-EBITDA), που αποτυπώνουν την οργανική κερδοφορία, ενισχύθηκαν κατά 18,1% και διαμορφώθηκαν στα 134,4 εκατ. ευρώ, έναντι 113,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024. Τα ενοποιημένα EBITDA ανήλθαν στα 139 εκατ. ευρώ από 115,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους εκτινάχθηκαν στα 74 εκατ. ευρώ, έναντι 51 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων συνοδεύτηκε από σημαντική αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού, ο οποίος μειώθηκε κατά 111,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 30ή Ιουνίου 2024. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τα χαμηλότερα επιτόκια, συνέβαλε στη μείωση του καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους κατά 23,3%, στα 18 εκατ. ευρώ.

Παρά τα αυξημένα ενεργειακά κόστη και την πτώση των τιμών των μετάλλων στο δεύτερο τρίμηνο του έτους λόγω ανησυχιών για εμπορικούς δασμούς, ο Όμιλος κατάφερε να διατηρήσει ανοδική πορεία. Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι επιδόσεις του Α’ εξαμήνου επιβεβαιώνουν τη στρατηγική επιλογή της ElvalHalcor να ενισχύσει την παραγωγική της βάση και να εκμεταλλευθεί τις θετικές τάσεις στους κλάδους όπου δραστηριοποιείται, διασφαλίζοντας ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και προοπτικές ανάπτυξης.

