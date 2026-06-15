Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI για παράδοση Ιουλίου υποχωρούν στα 80,25 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν ισχυρή πτώση άνω του 5% μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ολοκληρώθηκε η συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που αναμένεται να αποκαταστήσει την ομαλή ροή του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI για παράδοση Ιουλίου υποχωρούν στα 80,25 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας απώλειες άνω του 5% και αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τις 10 Μαρτίου. Αντίστοιχα, το Μπρεντ για παράδοση Αυγούστου διαμορφώνεται στα 83,31 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση άνω του 4%.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί», επισημαίνοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν εκ νέου χωρίς την επιβολή διοδίων, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Σε δεύτερη παρέμβασή του ανέφερε ότι η επίσημη επαναλειτουργία του στρατηγικής σημασίας περάσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, ημερομηνία κατά την οποία προγραμματίζεται και η τελετή υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ελβετία.

Η επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θεωρείται κομβικής σημασίας για τις διεθνείς αγορές, καθώς πριν από την κρίση περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διερχόταν από το συγκεκριμένο πέρασμα. Η δραματική μείωση της κίνησης των δεξαμενόπλοιων μετά τις ιρανικές επιθέσεις στις αρχές Μαρτίου είχε προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος διαδραμάτισε διαμεσολαβητικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, ανακοίνωσε ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν σε άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Όπως ανέφερε, μέσα στην εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν τεχνικές επαφές υπό την αιγίδα των μεσολαβητών, ενόψει της επίσημης υπογραφής της συμφωνίας.

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Παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς εκτιμούν ότι, εφόσον η συμφωνία αποδειχθεί αξιόπιστη και διασφαλίσει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς σε σύντομο χρονικό διάστημα, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου.