Οι εκλείψεις συνεχίζουν να αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για επιστημονικές παρατηρήσεις αλλά και για να νιώσουμε δέος απέναντι στο μεγαλείο του σύμπαντος.

Η έκλειψη Ηλίου είναι ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο που συμβαίνει όταν η Σελήνη παρεμβάλλεται ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, κρύβοντας ολικά ή μερικά τον ηλιακό δίσκο.

Ανάλογα με τη θέση των τριών σωμάτων, διακρίνουμε τρεις βασικούς τύπους: την ολική, όπου ο Ήλιος καλύπτεται εντελώς, τη μερική, όπου κρύβεται μόνο ένα τμήμα του, και τη δακτυλιοειδή, όπου η Σελήνη αφήνει να φαίνεται ένα φωτεινό δαχτυλίδι.

Οι εκλείψεις Ηλίου δεν είναι ορατές από παντού, αλλά μόνο από συγκεκριμένες περιοχές της Γης, και η διάρκειά τους ποικίλλει από λίγα λεπτά έως μερικές ώρες. Από την αρχαιότητα οι άνθρωποι γοητεύονταν αλλά και φοβούνταν τις εκλείψεις, θεωρώντας τες συχνά σημάδια θεϊκής παρέμβασης.

Σήμερα όμως γνωρίζουμε την επιστημονική τους εξήγηση και τις παρακολουθούμε με θαυμασμό και ασφάλεια, χρησιμοποιώντας ειδικά φίλτρα και όργανα.

Οι εκλείψεις συνεχίζουν να αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για επιστημονικές παρατηρήσεις αλλά και για να νιώσουμε δέος απέναντι στο μεγαλείο του σύμπαντος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η επόμενη μερική έκλειψη ηλίου που έχει προγραμματιστεί να συμβεί είναι στις 21 Σεπτεμβρίου 2025.

Το φαινόμενο ξεκινά στις 20:29 ώρα Ελλάδος και φτάνει στην κορύφωση στις 22:41, όταν η Σελήνη θα καλύπτει τον μεγαλύτερο όγκο του Ήλιου. Οι ακριβείς ώρες εξαρτώνται από την περιοχή όπου βρίσκεται ο κόσμος, αλλά το θέαμα θα μείνει αξέχαστο.

Για όσους δεν βρίσκονται μέσα στη ζώνη ορατότητας, η ψηφιακή παρακολούθηση μέσω πλατφορμών, όπως το space.com, δίνει την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο φαινόμενο από απόσταση.