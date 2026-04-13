Ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο, που δεν αναμένεται να επαναληφθεί για τα επόμενα 157 χρόνια, πρόκειται να λάβει χώρα, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα. Η μεγαλύτερη ηλιακή έκλειψη του αιώνα θα σημειωθεί στις 12 Αυγούστου, συμπίπτοντας με την ώρα της δύσης του ηλίου. Στις 2 Αυγούστου 2027, η Σελήνη θα καλύψει πλήρως τον Ήλιο για ένα εντυπωσιακό διάστημα έξι λεπτών και 23 δευτερολέπτων.

Η διαδικασία, θα ξεκινήσει στις 7:30 μ.μ. με την πρώτη επαφή του σεληνιακού δίσκου, ενώ η φάση της ολότητας, κατά την οποία ο ουρανός θα σκοτεινιάσει πλήρως, αναμένεται στις 8:27 μ.μ.

Κατά τη διάρκεια της ολότητας, το σκοτάδι θα είναι τόσο έντονο που θα επιτρέψει την παρατήρηση αστεριών και πλανητών. Παράλληλα, θα εκδηλωθούν εντυπωσιακά οπτικά εφέ, όπως τα «Baily's Pearls» -πρόκειται για λάμψεις που δημιουργούνται από τις ακτίνες του ήλιου καθώς διέρχονται από τις κοιλάδες της Σελήνης- και το περίφημο «Διαμαντένιο Δαχτυλίδι», όπου για λίγα δευτερόλεπτα παραμένει ορατό μόνο ένα έντονο σημείο φωτός.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη χρήσης εγκεκριμένων προστατευτικών γυαλιών σε όλα τα στάδια της έκλειψης, με εξαίρεση τη στιγμή της πλήρους ολότητας, προς αποφυγή οφθαλμολογικών βλαβών. Αν και το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν θα επαναληφθεί έως το 2183, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει μερικές εκλείψεις στις 2 Αυγούστου 2027 και στις 26 Ιανουαρίου 2028.

Η σπάνια αυτή ευθυγράμμιση θα καλύψει με σκοτάδι περιοχές της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της νότιας Ισπανίας, προσφέροντας πάνω από έξι λεπτά παρατήρησης του φαινομένου

Στις 2 Αυγούστου 2027, η Σελήνη θα καλύψει πλήρως τον Ήλιο για ένα εντυπωσιακό διάστημα έξι λεπτών και 23 δευτερολέπτων. Η ευθυγράμμιση αυτή θα βυθίσει εκατομμύρια ανθρώπους στη νότια Ισπανία, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή σε βαθύ σκοτάδι.

Οι καλύτερες περιοχές για την παρατήρηση της ολικής έκλειψης ηλίου εκτείνονται σε μια διαδρομή 9.462 μιλίων που διασχίζει τη νότια Ισπανία, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Eclipsophile.com, τις τελευταίες δεκαετίες η δυτική Αίγυπτος και η ανατολική Λιβύη παρουσίασαν σχεδόν μηδενική νεφοκάλυψη την ημέρα της έκλειψης τον Αύγουστο, γεγονός που καθιστά πολύ πιθανό να επικρατήσει καθαρός ουρανός — αν και οι θερμοκρασίες ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 42 °C .