Η πρόταση της κυβέρνησης δεν έπεισε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιμένει ότι η διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης θα πρέπει να περάσει εξ ολοκλήρου εκτός Βουλής.

Κοινή διαπίστωση για την ανάγκη αλλαγών στο άρθρο 86 του Συντάγματος, αλλά εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις για το πώς αυτές θα πρέπει να υλοποιηθούν, καταγράφηκαν στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η διάταξη που ρυθμίζει την ποινική ευθύνη των υπουργών αποτέλεσε και σήμερα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, με την κυβερνητική πρόταση να προκαλεί έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η Νέα Δημοκρατία εισηγήθηκε την κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών της Βουλής, καθώς και της υποχρέωσης άμεσης διαβίβασης στοιχείων στο Κοινοβούλιο. Παράλληλα, προτείνει η δικαστική διερεύνηση να διενεργείται από τη Δικαιοσύνη, ενώ η τελική απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης να εξακολουθεί να λαμβάνεται από τη Βουλή, με απόλυτη πλειοψηφία και ονομαστική ψηφοφορία.

«Έχουμε χρέος να ισορροπήσουμε ανάμεσα από τη μια στην απόλυτη ατιμωρησία των πολιτικών που γεννά την αλαζονεία της εξουσίας, από την άλλη στην απόλυτη τιμωρητικότητα που οδηγεί εύκολα, όπως δείχνει η ιστορία μας, στην ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής, στη συκοφάντηση των αντιπάλων», ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Η πρόταση της κυβέρνησης δεν έπεισε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιμένει ότι η διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης θα πρέπει να περάσει εξ ολοκλήρου εκτός Βουλής. Η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε διατήρηση κοινοβουλευτικής αρμοδιότητας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικών παρεμβάσεων και προτείνει η σχετική ευθύνη να ανατεθεί σε ειδικό δικαστικό όργανο.

«Πρέπει να αποσυνδεθεί η διαδικασία της άσκησης δίωξης από την εκάστοτε πλειοψηφία και εν γένει από τη Βουλή. Πρέπει να σπάσουμε τον ομφάλιο λώρο», υποστήριξε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής.

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Στο ίδιο πλαίσιο κριτικής κινήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πρόταση όχι μόνο δεν επιλύει τις παθογένειες του ισχύοντος καθεστώτος, αλλά οδηγεί σε ακόμη πιο προβληματικές ρυθμίσεις. Το κόμμα προτείνει η έναρξη της διαδικασίας διερεύνησης να μπορεί να αποφασίζεται με την υποστήριξη 20 έως 30 βουλευτών και στη συνέχεια την υπόθεση να αναλαμβάνει τριμελές δικαστικό συμβούλιο αποτελούμενο από ανώτατους δικαστικούς.

«Η πρόταση της ΝΔ είναι υποκριτική, είναι στάχτη στα μάτια. Δεν αλλάζει τίποτα, κάνει τα πράγματα χειρότερα», υποστήριξε ο Γιώργος Γαβρήλος.

Την πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 ζήτησε το ΚΚΕ, χαρακτηρίζοντάς το «μνημείο συγκάλυψης», ενώ η Ελληνική Λύση υποστήριξε ότι οι πολιτικοί θα πρέπει να λογοδοτούν ποινικά με το ίδιο καθεστώς που ισχύει για όλους τους πολίτες.